به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان در نشست مجمع نمایندگان استان و مدیران صنعت آب و برق با وزیر نیرو افزود:اقدامات قابل توجهی در حوزه آب و برق استان کرمان انجام شده است که از مهم‌ترین آن‌ها، پایان عملیات لوله‌گذاری پروژه انتقال آب خلیج فارس به کرمان است.

محمد علی طالبی گفت:با وجود همه کمبودهای کشور و استان در تأمین آب شرب، امسال با مدیریت مطلوب، تنش آبی کمتری را تجربه کردیم.

وی بیان کرد:در بخش برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مهم‌ترین شاخص عملکردی استان به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که استان کرمان در صدور مجوز پروژه‌های انرژی‌های نو، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

استاندار کرمان تصریح کرد: پروژه‌های متعددی در زمینه انتقال و تأمین آب شرب در دست اجراست که از پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردارند و امیدواریم با حمایت و تأمین اعتبار از سوی دولت، به نتیجه نهایی برسند.

طالبی خاطرنشان کرد:مصوبه‌ای مبنی بر حمایت صنایع معدنی و بزرگ از پروژه‌های انتقال آب در دولت پیشین وجود داشت که متأسفانه به مرحله اجرا نرسید و اکنون نیازمند حمایت دولت چهاردهم است.