استاندار خراسان شمالی بر پیگیری مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب منابع ملی تاکید کرد و گفت: مدیران با حضور در پایتخت، پیگیر جذب منابع ملی باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در شورای اداری استان با اشاره به رونمایی از سند توسعه خراسان شمالی گفت: این سند مبنی برنامه هفتم توسعه و نقشه راهی برای پیش رفت و برنامه ریزی در استان است.

وی افزود: همه دستگاه‌ها از فرمانداران و شهرداران تا مدیران همه باید با مطالعه این سند هدف راه خود را مشخص کنند چراکه اثر گذاری کاری با برنامه بسیار ارزشمند‌تر از کاری هرچند سنگین، اما بدون برنامه است.

وی با اشاره به سفر به ترکمنستان افزود: ترکمنستان بسیار نیازمند به کالا‌های استان خراسان شمالی است.

نوری ادامه داد: اکنون بازار ان کشور در تسخیر کشور ترکیه است در حالیکه خراسان شمالی تمام کالا‌های مورد نیاز را داراست.

وی خاطر نشان کرد : کالا‌های مورد نیاز کشور ترکمنستان ائم از پارچه، میوه و سبزیجات، شوینده، اقلام خوراکی و همچنین نیاز به مراکز درمانی و دانشگاهی را دارند.

وی گفت: کنگره سه هزار شهید استان تا سالیان سال موجب فخر و مباهات استان خواهد بود فرمانداران شهرستان‌ها اجلاسیه‌های این کنگره را در شأن شهدا برگزار کردند.

استاندار افزود: شرکت در یادواره شهدا حضور در حماسه شهدا است.

وی ادامه داد : پیام رسانی کنگره ملی سه هزار شهید به بهترین شکل ممکن توسط صدا و سیما انجام شد.

وی گفت: آغاز دور دوم سفر‌های شهرستانی را به زودی انجام خواهیم داد در این دور از سفر مروری بر مصوبات دور نخست خواهیم داشت بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی با گفت‌و‌گو با ادارات زیر مجموعه خود مصوبات را پیگیری کنند، ملاک ارزیابی ما از مدیران پیگیری مصوبات سفر‌های شهرستانی و گره گشایی از امور مردم است.

نماینده ولی فقیه در استان هم در این نشست به مناسبت برگزاری مراسم استقبال از شهدای گمنام در آستانه ایام فاطمیه گفت:باید از این شهدای گراتقدر بخوبی و در شان آنان استقبال شود.

حجت الاسلام والمسلمین نوری بر توجه توامان مدیران به مسجد به عنوان محل عبادت و خدمت گفت: قرارگاه ملی مسجد در خراسان شمالی دو سال است که با ۵کمیته و‌به همین منظور ایجاد شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار دراین نشست با اشاره به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت: این انتخابات باید با نگاه ملی و منطقه‌ای و نمایانگر مشارکت گسترده مردم باشد.

طاهر رستمی افزود: در شرایطی که دشمن به دنبال ناامید کردن مردم و القای ناکارآمدی نظام است، در این انتخابات باید دستاورد‌های دولت و نظام را به مردم نشان دهیم.

در پایان از دانش آموزان دارنده مدال المپیادکشوری، مدال آوران مسابقات آسیایی در کشور بحرین و دستگاه‌های های اجرایی برتر تقدیر شد.