معاون علمی رئیسجمهور خبر داد:
معافیتهای گمرکی و مالیاتی برای محصولات فناورانه
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با بیان اینکه حمایتها تنها شامل شرکتهای دانشبنیان نیست، گفت: محصولات فناورانه نیز مشمول معافیتهای گمرکی و مالیاتی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حسین افشین در نشست شورای اداری شهرستان رزن از توابع استان همدان گفت: هدف این اصلاحات، تسهیل مسیر تولید و افزایش صادرات محصولات دانشمحور است.
وی حضور در میان نخبگان، کارآفرینان و فناوران این شهرستان فرصتی ارزشمند است و دولت چهاردهم برای تقویت شهرستانهای علمی کشور برنامه مشخصی در دست اجرا دارد.
افشین از مسئولان محلی خواست در اجرای طرح جهش ملی مسکن، امکان واگذاری زمین یا واحدهای مسکونی به نخبگان شهرستان را فراهم کنند تا امید و انگیزه در میان نیروهای دانشپایه حفظ شود.
وی همچنین تأکید کرد: فاصله همدان تا تهران نباید مانعی برای رشد علمی و فناوری باشد و هر شهرستان با تکیه بر پتانسیل بومی خود میتواند نقشآفرین باشد.
معاون علمی رئیسجمهور از تمدید دوساله طرح امریه دانشبنیان با ستاد کل نیروهای مسلح تا سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: فارغالتحصیلان کارشناسی، ارشد و دکتری دارای سابقه فعالیت در شرکتهای دانشبنیان میتوانند بدون محدودیت از این امتیاز استفاده کنند.
وی درباره مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری افزود: نبود فضای مناسب و منتورینگ کارآمد از چالشهای جدی شهرستانهاست و باید با همکاری استان و پارک علم و فناوری همدان مراکز رشد رزن فعالتر شوند، زیرا تبدیل ایدههای جوانان به محصول نیازمند حمایت مستمر است.
افشین با اشاره به راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری در استانها گفت: سرمایهگذاران بخش خصوصی باید وارد این صندوقها شوند تا بتوانند از اعتبار ۱۲ برابری دولتی بهرهمند گردند، چرا که قدرت سرمایهگذاری در نوآوری وابسته به مشارکت واقعی بخش غیردولتی است.
وی همچنین از برنامه بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی استعدادهای دانشآموزی سخن گفت و افزود: چرخه استعدادیابی تا بلوغ علمی طراحی شده و هر دانشآموز نخبه میتواند با حمایتهای متوالی به مرحله اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی برسد.
معاون علمی رئیسجمهور معیارهای ارزیابی شرکتهای دانشبنیان را تشریح کرد و گفت: معاونت علمی بر مدرک تحصیلی تمرکز ندارد بلکه خروجی فناورانه و تسلط علمی بر محصول ملاک اصلی ارزیابی است.
افشین به انتشار اوراق توسعه فناوری توسط شرکتهای بزرگ اشاره کرد و گفت: این ابزار مالی جدید امکان جهش سرمایهگذاری در بخش فناوری را فراهم کرده و دولت چهاردهم حمایت از شرکتهای دانشبنیان را ده برابر افزایش داده است.
وی از بهرهبرداری دو مدرسه هوشمند در شهریار به دستور رئیسجمهور خبر داد و گفت: این مدارس مبتنی بر انرژی سبز و فناوری هوشمند طراحی شدهاند و نسل تازهای از آموزش فناورانه را رقم خواهند زد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای رزن در حوزه گیاهان دارویی و صنایع خلاق تأکید کرد: این استعدادها باید با حمایت بخش خصوصی و صندوقهای پژوهش، به فرصت اقتصادی تبدیل شوند تا رزن و استان همدان جایگاه شایستهتری در نقشه دانشبنیان کشور به دست آورند.
وی با اشاره به برنامههای ملی حمایت از شرکتهای دانشبنیان، نخبگان و کارآفرینان جوان گفت: توسعه پایدار همدان در گرو تبدیل ظرفیت علمی و انسانی استان به موتور محرک اقتصاد نوآوری است.
حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به همراه حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان و حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از نمایشگاه ملی اقوام، عشایر، صنایع دستی و سوغات ایران در همدان بازدید کرد. در این بازدید، توانمندیهای فرهنگی، هنری و تولیدی اقوام مختلف کشور به نمایش گذاشته و بر نقش اقتصاد فرهنگی در توسعه پایدار استان تأکید شد.