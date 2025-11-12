به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ براساس اطلاعات سند سازگاری با کم آبی در خراسان شمالی، برای مقابله با کمبود آب باید هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره برداری از منابع آب، تغییر یابد .

این سند در سال ۹۹ و با دبیری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی تصویب شد و حالا از هر گوشه استان، خبر از اقدامات مثبت در این زمینه می رسد؛ از اتصال پتروشیمی خراسان به شبکه پساب تصفیه شده فاضلاب بجنورد گرفته تا بهره برداری مجدد ادارات از آب های ذخیره شده.

در مورد اول، پتروشیمی خراسان با همکاری شرکت آب منطقه ای و آبفای خراسان شمالی توانسته بخش اعظمی از نیاز آبی خود را از پساب تامین کند اما از دانشکده علوم پزشکی اسفراین هم خبر می رسد این محل علم آموزی و خدماتی، در اقدامی با نصب تانکرهای ذخیره ای در مسیر نجات قطره های آب، گام موثری برداشته است.

در شهرستان اسفراین برای کاهش مصرف منابع آبی، ۱۳ تانکر آب در پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت در زیر زمین نصب شده است.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: مرکز خدمات جامع سلامت صفی آباد، خانه بهداشت های سست ، زرق آباد، فرطان، توی، اتیمز و ۲۲ بهمن و ایرج و پایگاه های سلامت لاله، ساریگل، دکتر خدایی و ولیعصر و سایت بهورزی را ۱۳ نقطه ی بهداشتی نام برد که آب های روان و آب باران در تانکرهای ذخیره آب آنها، مدیریت می شود.

دکتر اسحق ایلدرآبادی این اقدام را در مسیر مدیریت پایدار منابع آبی و کاهش فشار بر منابع زیر زمینی عنوان کرد و گفت: از آب ذخیره شده برای آبیاری فضای سبز محوطه بهره می بریم.

وی با بیان اینکه این طرح اجرا شده می تواند در حالیکه کمک موثری در حفظ فضای سبز بدون فشار به منابع آبی باشد آن را به الگویی مناسب برای سایر دستگاه های اجرایی در شرایط کم آبی تبدیل کند.