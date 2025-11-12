پخش زنده
در آئینی مدیر حوزههای علمیه خواهران چهارمحال وبختیاری معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این مراسم، با تقدیر از زحمات ارزشمند حجتالاسلام زارع در مدت مسئولیت وی، حجتالاسلام هاشمیفرد به عنوان مدیر جدید حوزههای علمیه خواهران استان معرفی شد.
نماینده ولیفقیه در استان در این مراسم، با قدردانی از خدمات مدیر پیشین، بر ضرورت تداوم مسیر رشد علمی، تربیتی و فرهنگی حوزههای علمیه تأکید کرد و خواستار برنامهریزی منسجمتر برای ارتقای جایگاه بانوان طلبه در عرصههای علمی و اجتماعی شد.
در ادامه، مدیر جدید حوزههای علمیه خواهران استان نیز ضمن تقدیر از اعتماد صورتگرفته، بر اهتمام جدی نسبت به تقویت نظام آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مدارس علمیه خواهران و تعامل مؤثر با مراکز علمی و فرهنگی استان تأکید کرد.