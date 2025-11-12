پخش زنده
امروز: -
تیم شنای کشورمان در ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد در جایگاه چهارمی بازیهای همبستگی اسلامی رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فینال مسابقات شنا ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، امروز در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض برگزار شد.
در فینال ماده ۱۰۰×۴ آزاد تیم شنای ایران متشکل از سامیار عبدلی، متین سهران، سینا غلامپور و علی رشیدپور به آب زد و با ثبت زمان ۳:۲۴.۴۳ دقیقه در رده چهارم ایستاد.
سرمربیگری این تیم بهعهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری تیم را بهعهده دارند.