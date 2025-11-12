پخش زنده
تیم ملی والیبال ایران در پنجمین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی اسلامی موفق به شکست عربستان میزبان این رقابتها شد تا با اقتدار و پنج برد متوالی به دیدار نهایی صعود کند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال مردان ایران امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) در پنجمین دیدار خود در بازیهای همبستگی اسلامی به مصاف عربستان میزبان رفت.
مردان والیبال ایران در این دیدار سه بر یک و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح میدان شدند تا با اقتدار و پنج برد متوالی راهی دیدار فینال شوند.
امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، پویا آریاخواه، سید عیسی ناصری، علی رمضانی (کاپیتان)، احسان دانش دوست، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، یوسف کاظمی، امیررضا آفتاب آذری و محمدرضا حضرتپور بازیکنان تیم ملی والیبال مردان ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه قبلی خود موفق به شکست بحرین، قطر، ترکیه و چاد شده بود و با برد امروز با پنج پیروزی و ۱۴ امتیاز به عنوان صدرنشنین گروه مقدماتی به دیدار نهایی بازیهای همبستگی اسلامی راه یافت.
تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه فردا (پنجشنبه ۲۲ آبان) در فینال این رقابتها به مصاف ترکیه میرود. ملیپوشان کشورمان ۱۷ آبان و در مرحله مقدماتی یک بار سه بر یک این تیم را شکست دادند.
عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل میدهند.