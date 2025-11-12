به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد بالدی، جوان اهوازی که پیش‌تر اقدام به خودسوزی کرده بود، امروز در زادگاهش روستای مدینات به خاک سپرده شد.

مراسم خاکسپاری عصر امروز با حضور اعضای طایفه بالدی و جمعی از عشایر عرب منطقه برگزار شد. این مراسم در فضایی آرام و بدون بروز هرگونه تنش انجام شد.

استاندار خوزستان نیز در این مراسم حضور داشت.

روستای مدینات از روستا‌های بخش مرکزی شهرستان اهواز است و در حدود ۷۰ کیلومتری مرکز این شهرستان قرار دارد.