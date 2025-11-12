به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی نعمتی، کاراته‌کای جوان، ملی‌پوش قمی، به نشان نقره وزن منهای ۷۵ کیلوگرم بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی راه یافت.

نعمتی در نخستین دیدار خود با نتیجه ۷ بر صفر از سد نماینده پاکستان گذشت. او در مرحله بعد هم کاراته‌کای عربستانی را با نتیجه ۶ بر ۵ شکست داد. نماینده کاراته کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی هم با برتری ۷ بر ۵ برابر حریف لیبیایی، به دیدار نهایی راه یافت.

نعمتی در دیدار نهایی با وجود عملکردی شایسته، با نتیجه نزدیک ۴ - ۳ برابر نماینده کویت مغلوب شد و به مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در رشته‌های مختلف ورزشی، به میزبانی شهر ریاض عربستان در حال برگزاریست.