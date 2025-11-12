عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: زمین مهم‌ترین عامل در تولید و تامین مسکن است و سیاست‌های اجرایی و مالیاتی موجود به جای حل مشکل، منافع زمین‌داران و بنگاه‌های بزرگ را تأمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا وسیما، صالح شکوهی در نشست تخصصی حذف ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت گفت: وقتی از زمین صحبت می‌کنیم، زمین تنها تعیین‌کننده مسئله مسکن نیست بلکه مهم‌ترین عامل در تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیز محسوب می‌شود و قیمت بالای زمین مانع راه‌اندازی کسب و کارها و تولید واقعی در کشور است.

وی با اشاره به تجربه جهانی گفت: در شیکاگو طی ۲۰ سال، رشد جمعیت ۴ درصد و رشد مساحت شهر ۴۶ درصد بوده است؛ یعنی توسعه متناسب با نیازهای اقتصادی و تولیدی اجازه یافته است، بدون اینکه محدودیت‌های مصنوعی جلوی ارزش افزوده را بگیرد.

صالح شکوهی درباره راهکارهای قانونی و اجرایی موجود در کشور افزود: نسخه اولیه برنامه هفتم برای کلان‌شهرها پیشنهاد می‌کرد که زمین‌های با تراکم بالا با زمین‌های خارج محدوده تقاطع شوند تا تراکم و جمعیت‌پذیری حفظ شود. اما این بند در فرآیند تصویب حذف شد. همچنین راهکارهای مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و زمین‌های بایر اجرا نمی‌شود و سامانه‌های موجود به درستی استفاده نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: اصل ۳۱ قانون اساسی صراحت دارد که دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی به مسکن را برای همه فراهم کند، به ویژه برای نیازمندان. اجرای این حق می‌تواند از طریق مردمی‌سازی زمین‌های دولتی و واگذاری آن به زوج‌های جوان و مستاجران نیازمند تحقق یابد، بدون آنکه زمین‌ها تبدیل به کالای سرمایه‌ای شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: متأسفانه اجرای سیاست‌های مسکن در کشور به گونه‌ای است که زمین‌های زیادی در اختیار نهادها و بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته و مردم واقعی به حقوق خود دسترسی ندارند. دولت باید با سیاستگذاری صحیح و اجرای قانون، زمینه تأمین مسکن را برای مردم واقعی فراهم کند.