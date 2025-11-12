پخش زنده
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رودبار گفت: ۳ گردشگری که در منطقهی کوهستانی درفک رودبار گم شده بودند، پس از ۷۲ ساعت زنده و سالم پیدا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، پس از اعلام گم شدن ۳ گردشگر در منطقه سخت گذر درفک رودبار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان گیلان، ۲ تیم عملیاتی متشکل از ۶ نفر از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان رودبار به منطقه اعزام شدند و پس از ۷۲ ساعت تلاش این ۳ گردشگر را که حدود ۳۵ سال سن داشتند، زنده و سالم پیدا کردند.
اصغر آقایی گفت: این ۳ گردشگر به دلیل نا آشنایی با شرایط محیطی و جغرافیایی منطقه و مهگرفتگی شدید و کاهش دید افقی، در این منطقه گم شده بودند.