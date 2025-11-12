مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از واگذاری نزدیک به ۴ هکتار زمین مسکونی به خانواده‌های مشمول قانون«جوانی جمعیت» در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جابر حسن‌زاده با اشاره به تداوم روند واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیتگفت: تاکنون ۵۸۶۷ نفر در استان برای بهره‌مندی از این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، ۲۷۵۴ نفر تأیید نهایی شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه از مجموع خانواده‌های تأییدشده، ۲۱۶ قطعه زمین تنها در دو ماه اخیر تحویل متقاضیان شده و برای ۳۰۷ خانوار دیگر نیز مراحل نهایی واگذاری در جریان است، افزود: در مجموع، نزدیک به ۴ هکتار زمین مسکونی تا امروز به مشمولان این قانون واگذار شده است.

حسن‌زاده به تفکیک جغرافیایی این آمار نیز اشاره کرد و توضیح داد: از ابتدای مهرماه، زمین‌های مسکونی به ۱۴۲ خانوار در ساری، ۵۵ خانوار در آمل، ۳۵ خانوار در بابل، ۲۳ خانوار در سوادکوه شمالی، ۱۶ خانوار در بابلسر و ۹ خانوار در کلاردشت تحویل گردیده است.

وی در پایان با اشاره به چالش پیش‌روی این طرح در استان گفت: به دلیل محدودیت اراضی قابل واگذاری، در برخی شهرستان‌ها با کمبود زمین مواجهیم، اما با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم با شناسایی و تأمین اراضی جدید، نیاز تمام متقاضیان واجد شرایط را در اسرع وقت برطرف کنیم.