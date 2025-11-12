به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این انتخابات در شهرستان‌های بوکان (۸ کاندیدا)، پلدشت (۳ کاندیدا)، پیرانشهر (۳ کاندیدا)، چالدران (۲ کاندیدا)، چایپاره (۳ کاندیدا)، خوی (۱۰ کاندیدا)، سلماس (۳ کاندیدا)، شاهین‌دژ (۲ کاندیدا)، شوط (۲ کاندیدا)، ماکو (۶ کاندیدا)، مهاباد (۷ کاندیدا)، میاندوآب (۷ کاندیدا) و نقده (۴ کاندیدا) به صورت الکترونیکی برگزار شد.

بر اساس اعلام هیأت اجرایی انتخابات، در سه شهرستان اشنویه، تکاب و سردشت به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد نامزد‌های واجد شرایط، انتخابات برگزار نگردید و انتخاب مدیران این دفاتر مطابق مقررات، توسط هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام خواهد شد.

مشارکت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت شرکت در انتخابات ۸۳ در صد بود و انتخابات دفاتر نمایندگی استان با هدف ارتقای مشارکت مهندسان، سامان‌دهی امور شهرستانی و تقویت ارتباط میان اعضا و هیأت مدیره استان برگزار و نتایج نهایی پس از بررسی و تأیید توسط هیات نظارت بر انتخابات دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی اعلام می‌شود.