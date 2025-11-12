مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی از واگذاری ۱۱۶ هکتار از اراضی ملی استان برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی و همچنین ۲۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین‌زاده در حاشیه تور رسانه‌ای خبرنگاران در بازدید از طرح‌های واگذاری اراضی ملی اظهار کرد: مساحت اراضی کشاورزی و باغی استان هم‌اکنون حدود یک‌میلیون و ۵۰ هزار هکتار است.

وی با تأکید بر سیاست‌های کلی سازمان امور اراضی کشور مبنی بر حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز زمین‌های دیم به آبی گفت: بر اساس شعار «حافظ زمین باشیم»، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی قلع‌وقمع و از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی جلوگیری می‌شود.

مدیر امور اراضی استان با اشاره به برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هکتار از اراضی استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده و در شهرستان میاندوآب نیز بیش از ۱۱۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های مشابه در دست مطالعه است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای مصوبات کمیسیون رفع تداخلات اراضی، از سال ۱۳۹۴ تاکنون حدود ۲۶۵ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی تعیین‌تکلیف و رفع تداخل شده است.

حسین‌زاده با اشاره به برگزاری تور رسانه‌ای مدیریت امور اراضی استان گفت: در این برنامه، خبرنگاران از دو طرح واگذاری اراضی ملی در ارومیه شامل نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در روستای حسن‌آباد و سردخانه ۵ هزار مترمربعی نگهداری میوه در روستای دیدان بازدید کردند.

وی خاطرنشان کرد: این تور رسانه‌ای زمینه آشنایی اصحاب رسانه با ظرفیت‌ها، چالش‌ها و اثرات اقتصادی واگذاری اراضی ملی را فراهم کرد.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: واگذاری هدفمند اراضی ملی به طرح‌های قانونی و اقتصادی، علاوه بر توسعه پایدار و اشتغال‌زایی، نقش مهمی در پیشگیری از تصرفات غیرمجاز و حفاظت از منابع ملی ایفا می‌کند.