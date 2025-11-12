به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در گفت‌و‌گو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت: در نشست امشب شورای اسلامی شهر با استعفای رضا امینی شهردار کلانشهر اهواز موافقت شد.

احسان مطیعی با اشاره به تعیین سرپرست شهرداری اهواز ادامه داد: براساس قانون در صورت استعفای شهردار و یا مواردی که منجر به پایان فعالیت شهردار شود، یکی از معاونان یا ذیحساب و در صورت نبود این افراد، مدیر امور مالی شهرداری به عنوان سرپرست انتخاب می شود.

وی بیان کرد : هم اکنون اعضای شورا در حال بررسی و انتخاب سرپرست شهرداری می‌باشند.