دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت گفت: اگر نهجالبلاغهT این کتاب الهی در نظام فکری و اجرایی ما جایگاه واقعی خود را بیابد، جمهوری اسلامی میتواند الگوی عملی عدالت، عقلانیت و کرامت برای بشریت باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایکنا، آیت الله رضا رمضانی در آیین اختتامیه چهارمین کنگره «نهجالبلاغه؛ راه نجات» با عنوان «نهجالبلاغه و حکمرانی علوی» که امروز در سالن همایشهای بینالمللی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: حضرت علی (ع) معجزه تربیتی پیامبر (ص) و مظهر کامل عقلانیت، عدالت و کرامت انسانی است.
وی افزود: امروز جهان در عرصههای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با بحرانهای جدی، از نژادپرستی و بردگی مدرن گرفته تا بیعدالتی اقتصادی و فقدان کرامت انسانی روبهرو شده است. در چنین شرایطی، بشریت به نسخهای حیاتبخش و عدالتمحور نیاز دارد که نمونه آن در نهجالبلاغه امیرالمؤمنین (ع) به روشنی تبیین شده است.
نماینده استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: هدف نظامهای لیبرال و سکولار، توسعه قدرت و غایت حکمرانی علوی، توسعه فضیلت و تعالی انسان است. در این نظام، سیاست به معنای اصلاح امور انسانی و تحقق عدالت است، نه تثبیت قدرت. امیرالمؤمنین (ع) معیار و میزان انسانیت محسوب میشود و حکمرانی علوی بر پایه عقلانیت، کرامت و محبت استوار است.
وی با اشاره به بحران بیهویتی در نسل جوان گفت: نظامهای فکری مدرن هویت انسانی را از مسیر خود منحرف کردهاند، در حالی که اسلام با رویکردی کنشی به کرامت انسان مینگرد و او را دارای جایگاه ذاتی میداند. در حکمرانی علوی، جامعه باید بر محور عقل و وحی اداره شود، بهطوری که مرحوم کلینی در مقدمه «اصول کافی» بیان کرده که مدار کرامت و پختگی جامعه انسانی، عقل است. عقلانیت در نگاه اسلامی با ابدیت انسان پیوند دارد و قانون الهی برخلاف قوانین بشری، موجب آرامش درونی جامعه میشود.
آیت الله رمضانی با تأکید بر اینکه حکومت اسلامی باید بر پایه اسلامیت، جمهوریت و رهبری الهی استوار باشد، گفت: نهجالبلاغه باید به مثابه سند حکمرانی علوی در نظام جمهوری اسلامی مبنا قرار گیرد؛ چراکه امیرالمؤمنین (ع) تنها حاکمی است که میان عدالت و حکومت پیوند ایجاد کرد و این الگو میتواند اساس قوام جامعه اسلامی باشد.
وی افزود: جهان امروز در جستوجوی راه نجات است و پاسخ آن در نهجالبلاغه یافت میشود. اگر این کتاب الهی در نظام فکری و اجرایی ما جایگاه واقعی خود را بیابد، جمهوری اسلامی میتواند الگوی عملی عدالت، عقلانیت و کرامت برای بشریت باشد.
در پایان این کنگره، از نویسندگان مقالات برتر و برگزیده تجلیل شد.