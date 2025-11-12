پخش زنده
امروز: -
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال، حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری دولتی در اختیار زوجهای جوان قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اقدامات و برنامه های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سوال: وزارت راه و شهرسازی مجموعه وظایف بیشماری را در حوزههای مختلف دارد در حوزه حمل و نقل وظایفی را دارد، در بخشهای متفاوت وظایفی را برای خودش تعریف کرده و قانون، وظایفی را بر عهده آن گذاشته است، اما امشب ویژه میزبان شما هستیم تا از به روزترین و پر مسئلهترین و مهمترین موضوع مردم از شما سوال کنیم موضوع مسکن، اگر بخواهید یک تعریف کلی را از بازار مسکن به بینندگان محترم که وزیر مسکن خودشان را نگاه میکنند بگویید چه موضوعاتی را اشاره میکنید؟
صادق: در خصوص مسکن متغیرهای اقتصاد کلان قطعاً روی اقتصاد مسکن هم تاثیر دارد یعنی غیر قابل انکار است که اقتصاد کشور ارتباطی با مسکن ندارد حتماً اثرگذار است فقط مسکن یک متغیر تک بعدی نیست بسیاری از متغیرها بر مسکن اثرگذار است، اما با وجود تمام این متغیرها چند تا از آمارهای رسمی کشور را در ابتدای صحبتهایم میخواهم به آنها اشاره کنم، من دارم مرکز آمار و بعضاً آمارهای بانک مرکزی را میخواهم بگویم، برخلاف رویههای قبلی رشد نقطه به نقطه اجاره از فروردین ماه از رشد نقطه به نقطه تورم کمتر است معمولا این اتفاق در سالهای قبل افزایشی بود یا همراه با تورم پیش میرفت تعداد پروانههای صادره در سال ۱۴۰۳ رشد چشمگیری داشته است و در سال گذشته بیش از ۵۲۰ هزار پروانه صادر شده از این نظر این را میخواهم بگویم که رونق مسکن خوشبختانه در سال ۱۴۰۳ رونق خوبی بوده است رشد سرمایهگذاری در حوزه مسکن هم در سالهایی مثل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منفی و کاهشی بوده، اما در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ رشد سرمایهگذاری در مسکن مثبت است امیدواریم که در سال ۱۴۰۴ هم همینطوری پیش برود. نکته آخر که میخواهم در خصوص بازار کلی مسکن بگویم رشد قیمت بازار مسکن است، رشد قیمت بازار مسکن از تورمی که در سال گذشته و حتی امسال داشتیم آن رشد قیمت بازار مسکن هم پایینتر است اینها را از نظر آمار و ارقام با تورم مقایسه کردم ولی اینکه یکی از چالشهای مهم مردم در کشور خصوصاً در کلان شهرها و شهرهای بزرگ و مراکز استانها مسکن است هم خرید و هم اجاره بهای مسکن این را نمیتوانیم کتمان کنیم، وجود دارد، اما این آمارها را من نسبت به نرخ تورم گفتم.
سوال: میخواهم راجع به نکتهای اشاره کنم که در بین صحبتهای شما بود اجاره بها، شما و همکارانتان در وزارتخانهای هستید که در مقاطع زمانی مختلف برنامهریزیهایی راجع به اجاره بها انجام دادید الان خود شما رصدی که از بازار انجام دادید چگونه است و چه برنامهریزی دارید برای اینکه کنترل کنید در برخی از مقاطع اجاره بها برای مستاجران را که موضوعی فراتر از یک موضوع اجتماعی است سرفصل زندگیشان است.
صادق: من در صحبتهای اولیه اولین نکتهای که عرض کردم همین رشد نقطه به نقطه اجاره بها بود که از فروردین ماه نسبت به تورم کاهشی بوده است، اما اینکه وزارت راه و شهرسازی در خصوص استیجار چه کرده در توضیحات قبلی من بود، بسته استیجاری که قبل از عید وعدهاش را دادیم و بعد مصوبه شورای عالی مسکن را گرفت، موضوعات مختلفی را داشت یک موضوع آن این بود که تسهیلات و وامی که برای استیجار داده شود هم برای دهکهای درآمدی پایین که قرض الحسنه بود عددش عددی بهتر شد و هم عدد ۲۰۰ همتی که بانکها برای اجاره بها و برای وام استیجار در نظر گرفتند این هم رشد بالایی داشت نسبت به سالهای قبل در کنار تسهیلاتی که انجام شد و ثبت نامهایی که انجام شد و وامهایی که داده شد عددش را فکر میکنم حدود ۸۰ همت هم اگر اشتباه نکنم وام هم داده شد موضوع دیگری بود که ما در بسته استیجار به واحدهای استیجاری و واحدهای اجارهای ورود پیدا کردیم ما در کلان شهرها و خصوصاً در مراکز استان خصوصاً برای خانوادهها و زوجهای جوان بسته استیجاری که در نظر گرفتیم این بود که واحدهایی خریداری شود و به صورت اجارهای در اختیار این عزیزان قرار بگیرد. من همین جا میخواهم بگویم تمام تلاش ما این است که بتوانیم تا پایان سال حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری را در اختیار مردم خصوصاً زوجهای جوان قرار بدهیم داریم خریداریها را انجام میدهیم و فکر میکنم تا پایان سال موفق بشویم ۱۰ هزار واحد را خریداری کنیم، هر تعدادی را که خریداری کنیم در اختیار زوجهای جوان قرار میدهیم و این بسته استیجار به گونهای است که با واحد در اختیار قرار دادن میزان اجاره بهایی که گرفته میشود کمتر است، پول پیش کمتر است و این امنیتی که وجود دارد که امسال حالا حتماً باید سال دیگر جابجا بشود این پشتیبانیهایش انجام میگیرد بخش اعظم منابعی که برای عددی که عرض کردم در کل کشور این است که آوردههای داخلی وزارت راه و شهرسازی است وارد جزئیات نمیشوم فقط همین نشانی را میدهم که بعضاً واحدهای سازمانی وجود دارد که این واحدهای سازمانی بعضاً در مناطق شمالی کشور است و اینها حتماً فروخته میشود و خریداری میشود واحدهای کوچکتری که در اختیار زوجهای جوان قرار بگیرد.
سوال: شرایطش هم مشخص است یا مشخص میکنید که چه زوجهایی میتوانند از اینها استفاده کنند؟
صادق: دستورالعملش تنظیم و تهیه شده و ابلاغ هم خواهد شد.
سوال: خیلی راجع به مسکن ملی صحبت است، در زمان سکانداری شما در وزارت راه و شهرسازی جسته و گریخته خبرهایی به گوش میرسد اگر اشتباه میکنم شما اصلاح کنید، در سه مرحله هم افتتاح کردید و هم بهرهبرداری کردید و هم تحویل واحد دادید چقدر از این واحدها داده شده است و چرا در بعضی از مواقع این موضوع را نقد میکنند با توجه به سرعت و شیبی که کار دارد طی میکند؟
صادق: بحث مسکن حمایتی از ۶ سال پیش آغاز شده است این مسکن حمایتی هم به این دلیل دوباره بعد از مسکن مهر آغاز شد که مطالبه در کشور وجود داشت و دخالت دولت باید انجام میگرفت، اما اینکه چگونه آغاز شد و آیا از تجربیات و آسیب شناسی مسکن مهر درس گرفتیم و دوباره وارد شدیم یا خیر نمیخواهم خیلی وارد آن بشوم و میخواهم کلی بگویم که ما از ۶ سال پیش وارد نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولیدی که بعد در ۱۴۰۰ آمد و اتفاقات بعدی بارها این نکته را در موردش صحبت کردیم بیش از ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند که از این تعداد با شروطی که گذاشته شد تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر اگر اشتباه نکنم واجد شرایط شناخته شدند که از این یک میلیون و پانصد هزار نفر حدوداً ۸۵۰ هزار نفر وارد فرایند سپردن پول و واگذاریهای بعدی قرار گرفتند که میخواهم گزارشی در خصوص اتفاقاتی که در این ۶ سال افتاده و یک مقایسه ۵ سال و یک سال را هم انجام بدهم، باز هم تاکید میکنم این اقدام و زحمتی است که دولتهای قبل شروع کردند و ما داریم در ادامه زحمتهایی که کشیده شده اقدامات بعدی را انجام میدهیم. در کل این شش سال موفق شدیم عدد، عددی پایین است نسبت به ۸۵۰ هزار، اما به هر حال آنچه که وجود دارد حدود بیش از ۷۰ هزار واحد را تحویل قطعی به مردم دادیم که از این ۷۰ هزار واحد ۵۰ هزار واحد آن در طول یک سال گذشته انجام شد، در خصوص قراردادهای مشارکتی که باید با بانکها بسته شود، به هر حال این واحدهای حمایتی تسهیلات بانکی باید پشتیبانش میآمد، بخشی آورده مردم بود و بخشی پشتیبانی بانکها بود از این ۸۵۰ هزار حدوداً ۵۰۵ هزار الان به شبکه بانکی وصل شده است که این ۵۰۵ هزار که میگویم بیش از ۱۴۰ هزار واحد آن در طول یک سال گذشته با پیگیریهای بسیار زیادی که هم بانک مرکزی شخص آقای دکتر فرزین ورود پیدا کرده و به کل کشور ابلاغ کرده و هم وزارتخانه پیگیری میکند ما توانستیم ۱۴۰ هزار واحد را در این یک سال گذشته به شبکه بانکی وصل کنیم، اما همچنان ۳۰۰ هزار واحد از این واحدهایی که میگویند به شبکه بانکی وصل نشدند البته که بعضاً به نوع پروانهای که باید داشته باشند و موضوعات فنی دیگر هم ربط دارد. در خصوص صدور پروانه من نسبت به افزایش صدور پروانه در ۱۴۰۳ اشاره کردم اینجا میخواهم بگویم که حدود ۴۹۰ هزار تا از این ۸۵۰ هزار تا مسکنی که واحدهایش وجود داشته شروع شده بود پروانه داشتند و ما این عدد را به ۷۴۰ هزار واحد رساندیم این عدد معنادار است یعنی ما پول از مردم گرفتیم و هنوز پروانه ساختمانی نداشته که بخواهد به تسهیلات بانکی وصل شود و حتی در تخصیص زمین شروع عملیاتی اجرایی ما از این ۸۵۰ هزار تا ۶۶۱ هزار شده که ۵۳۸ هزار بوده از تکمیل اسکلت، فونداسیون همه عدد و رقمش مشخص است، یکی از مهمترین کارهایی که انجام شد و تقریباً دو سه ماه اول هم طول کشید این بود که سامانهای که شفافیت را بالا ببرد و نشان بدهد اعداد و ارقامی که الان وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره میکند واقعی هست یا خیر، وصل به تمام پروژهها به کل کشور بشود، دسترسی داده شود به جاهایی که نظارت بر ما دارند انجام میدهند مثلاً ما در جلسه آخری که با کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم آنجا هم اعلام کردیم که حتماً یک کد ملی به ما بدهند که یک نماینده به این آمار و ارقام دسترسی داشته باشد.
سوال: متقاضیان دسترسی دارند؟
صادق: متقاضیان آنجا دیتا دارند اتفاقی که برای متقاضیان میافتد در ادارات کل دیتاهایش را وارد میکنیم در این سامانه، دستگاههای نظارتی کاملاً اشراف دارند و یک موضوع اینکه ما هفته به هفته و ماه به ماه در اختیار خبرنگاران و رسانههایی که باید رصد کنند قرار میدهیم کاملا مشخص است که وارد میشویم امروز اگر من اعلام کردم این تعداد را، هفته آینده هم وقتی آنجا کلیک میکنیم مشخص میشود که چه تعداد پیشرفت کرده است.
سوال: الان خود شما به عنوان وزیر راه و شهرسازی روند و سرعت واگذاریها و پیشرفت طرح ها را چطور میبینید؟
صادق: من عدد و رقمی که گفتم همه این درصدها کاملا مشخص است بعضاً ۵۰ درصد پیشرفت در مقایسه با سالهای گذشته حتی من وقتی میگویم ۲۱ هزار واحد مسکونی که از قبل هم زحماتش شروع شده، شده ۷۰ هزار واحد مسکونی که تحویل شده این رشد بیش از رشد ۱۰۰ درصدی است در مراحل مختلف این رشد کاملا متفاوت است من اینها را در خصوص مسکن حمایتی عرض کردم که چطور پیش میرود.
سوال: پس عددش را مناسب میدانید.
صادق: بله
سوال: شاید مخاطبان ما در طرح های مختلف یک سوال برایشان پیش بیاید که بعضاً متقاضی یک طرح هستند در یکی از طرحهای حمایتی و این را الان دریافت نکردند، موضوعاتی که باعث شده آنها با این مشکلات و دغدغهها در مسیری که طی کردند مواجه بشوند شما به عنوان وزیر چه کردید برای طرح هایی که در رکود هستند یا متوقف شدند یا به هر دلیلی کند پیش میروند با سرعت بیشتری طی شوند تا این عددی که شما الان اشاره کردید و عدد مناسبی هم است، عدد قابل حسی برای مردم باشد؟
صادق: این ۸۵۰ هزار تا تکلیفی است که از قبل بوده و ما باید این تکلیف را ادا کنیم برنامههای دیگری هم وجود دارد که در ادامه خواهم گفت، اما همین ۸۵۰ هزار تا که از قبل شروع شده بعضاً تخصیص زمین هنوز به آنها انجام نگرفته بود و روند آمادهسازی اراضی برای اینکه تخصیص زمین برایشان انجام بگیرد را سرعت دادیم اینکه میگویم یعنی من متقاضی آورده را آوردم ۴۰ میلیون را دادم ولی تخصیص زمین هنوز انجام نشده بود پس آماده سازیهای اراضی را برای تخصیص زمین سرعت دادیم بعضاً زمین واگذار شده بود و آماده سازیهایی که باید انجام میشده فازهای بعدی دارد بعد از آماده سازیها در نحوه وام بانکی آن مشارکت مدنی مشکل داشته که آن ۱۴۰ هزار تا را گفتم یکی از مصوباتی هم که ما در آخرین جلسه شورای عالی مسکن داشتیم تسریع در این وامها بود در این تسهیلاتی بود که از ۵۵۰ به ۶۵۰ هم تغییر پیدا کرده است بعضیها در این پروسه هستند که این هم دارد پیگیری میشود و ان شاالله سرعت بیشتری هم بگیرد بعضاً آورده در فونداسیون و ساخت و سازی که باید انجام بگیرد که من همین جا میخواهم اگر اجازه بدهید وارد موضوع مسکن محرومین بشوم، چون بعضاً متقاضیانی داشتیم که آورده را دارند و به یک مراحلی که میرسد دیگر از ادامه دادن آوردهای که متقاضی باید بیاورد امکانش برایشان وجود ندارد و ما وقتی وارد شدیم دیدیم در بعضی از پروژهها این دارد تکرار میشود پس باید چاره اندیشی میکردیم نه فقط برای این ۸۵۰ هزار تا بلکه برای مسکن محرومین باید بسته مناسبی را تعریف میکردیم این یکی از تاکیدات اکید شخص رئیس جمهور هم است در خصوص مسکن محرومین، یکی از مهمترین اقدامات این بود که ما اول شناسایی کنیم پس اولین کاری که کردیم همین ثبت نامهایی که در سامانه ما وجود دارد و به سامانه تم معروف است را یک همپوشانی کردیم با سامانهای که در وزارت رفاه و سامانه دهکبندی است در رفت و برگشتی که انجام دادیم متوجه شدیم که از این ۸۵۰ هزار نفر حدود ۳۰۵ هزار نفر از این متقاضیان دهکهای ۱ تا ۴ هستند پس توجه ویژه به این ۳۰۵ هزار نفر باید بیشتر انجام میگرفت که در مراحل بعدی نمانند، همه هدف از صحبتم این است که ما میخواهیم مردم خانهدار بشوند و خانهدار بمانند اینکه من مسکنی را بگیرم فرم جیم سبز هم قرمز بشود و تا مراحلی بتوانم پیش بروم و بعد نتوانم تکمیل کنم و مجبور بشوم این را بفروشم و واگذار کنم همچنان خانهدار نشدم و خانهدار نماندم، این نکتهای است که خیلی باید روی آن تاکید کنیم به هر حال منابع محدود است باید این منابع محدود را متمرکز کنیم برای قشر محروم، در قانون اساسی هم میگوید برای روستا نشینان و محرومین پس اولین قدم ما شناسایی بود، موضوع مهم دیگر این بود که بعد از این شناسایی باید تسهیلاتی را برای اینها قائل میشدیم در جلسه آخری که ما در شورای عالی مسکن داشتیم پیشنهاد دادیم و خوشبختانه مورد قبول هم واقع شد اینکه سازمان برنامه و بودجه عددی را برای حمایت از مسکن محرومین تعیین کند یکی از مهمترین اتفاقاتی که در شورای عالی مسکن این بار افتاد این بود که ما باید از مدتها این بسته اعتباری و پشتیبان مهیا شدن و محقق شدن این مسکنی که داریم میگوییم را برای اولین بار بردیم درست است که با آن شرایط مطلوب و حداکثری هنوز فاصله داریم ولی توانستیم با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نتیجهای برسیم هماهنگ با همدیگر که بگوییم سال به سال چه عددی پشتیبانی این مسکن را میکند چه در حوزه آماده سازی، چه در حوزه خدمات زیربنایی، روبنایی و ساخت و خوشبختانه مورد تصویب قرار گرفت و اتفاقی که برای مسکن حمایتی افتاد این بود که هم عددی را برای مسکن حمایتی سازمان برنامه و البته نهادها و ارگانهای حمایتی که تحت پوشش قرار میدهند بهزیستی، کمیته امداد و البته نهادهای دیگر مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی که ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان انصافاً همراهی میکنند برنامه که مشخص باشد قطعاً همراهیهای بعدی خودشان را دارند و ورود که پیدا کردیم این هم مصوب شد. نکته دیگری که شخص معاون اول آقای دکتر عارف روی آن تاکید کردند که باید مراحل بعدی خودش را در ستاد مولدسازی هم بگذراند و سران قوا که ان شالله حتماً این مصوبات را پیگیری میکنیم ۱۰ درصد از درآمدهای مولدسازی در کل کشور که دارد در ستاد مولدسازی انجام میگیرد بیاید پشتیبان مسکن محرومین بشود قطعاً همه اینها اثرگذار است و حتی مسئولیتهای اجتماعی که برای شرکتهای مختلف تعریف میشود بخشی از این مسئولیت اجتماعی هم بیاید برای محرومین، یک اتفاق دیگری هم رقم خورده سال پیش آقای رئیس جمهور روی مسکن کارگران تاکید کردند و مسکن محرومین روی مسکن محرومین به جز این عددی که من در ۸۵۰ هزار تا به ۳۰۵ هزار تا اشاره کردم ۵۰ هزار واحد مسکن محرومین را تامین زمینش را شروع کردیم که ۴۸۰۰۰ واحد آن انجام شده است و در این خصوص بنیاد مسکن دارد وارد میشود که بتواند کمک کند برای مسکن محرومین این مسکن محرومین وامش هم میشود وامی که تسهیلات قرض الحسنه دارد پس این ۵۰ هزار تا همین جا ورود کردیم اضافه میشود به آن ۳۰۵ هزار تایی که از دولتهای قبل زحمتش کشیده شده و وارد این پروسه شدند هم به این ۳۰۵ هزار باید توجه ویژه کنیم که بتوانند تمام کنند و هم ۵۰ هزاری که علاوه بر این شروع شده با بنیاد مسکن تفاهمی که سازمان ملی زمین و مسکن با بنیاد مسکن، تامین زمین از ما، آماده سازی از ما و بعد اتفاقات بعدی که بنیاد مسکن ورود پیدا کرده هم در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها برای ۵۰ هزار نفر هم وارد بشود مسکن کارگری یک بخش دیگر است که خوشبختانه با تفاهماتی که با وزارت تعاون، وزارت رفاه انجام دادیم شخص آقای میدری خیلی پیگیر این موضوع بودند و صنایع کارخانجات بزرگ معادن اینها با هماهنگی که انجام شد حدود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری را بعضاً زمین از وزارت راه و شهرسازی تامین شده بعضاً خود آنها زمینی داشتند که باید یک اتفاقاتی رویش میافتاده یا الحاق میشده یا تغییر کاربریهایی انجام میشده کاربری مسکونی به اینها داده میشده این هماهنگی که بین این دو وزارتخانه وجود دارد که اصلیترین کار را این بار بخش خصوصی دارند انجام میدهند.
سوال: یعنی کار را شروع کردهاند؟
صادق: ۹۴ هزار تا را با تفاهمی که کردیم شروع شده.
سوال: کی تحویل میدهید؟
صادق: تحویلش را باید با رصدی که یکی دو ماه آینده انجام میدهیم بگوییم که من دقیق به شما بگویم.
سوال: یعنی زمان به ما میگویید یکی دو ماه آینده؟
صادق: بله.
سوال: اینکه این ۹۴ هزار تا در چه زمانی بهرهبرداری میشود و در هر زمانی در چه مرحلهای است؟
صادق: بله. مهمترین نکته این چیست اینکه آن کارخانه صنعت معدن و صنایع بزرگ خودشان دارند برای کارگران خودشان برای پرسنل خودشان میآیند و کمکها را انجام میدهند اینکه من معطل وامهای دولتی شوم که به هر حال با تمام ناترازیها نمیتوانم خیلی روی آنها حساب و کتاب کنم وقتی خود آنها میآیند وارد میشوند قطعاً آن کارگر و آن پرسنل و آن همکارانی که در صنایع و معادن و در کارخانجات کار میکنند زودتر میرسند به آن محصول نهایی که مسکن است و این کار را من همین جا هم میخواهم اعلام کنم یک فراخوان داریم فراخوانی که به همه ادارات کلهایی که ما شنبه هر هفته پایش مسکن را داریم با مدیران کل راه و شهرسازی استانها همه صنایع معادن و کارخانجاتی که میخواهند در این فرایند قرار بگیرند و کمک کنند حتماً تامین زمینش را در ادارات کل راه و شهرسازی ما صد درصد کمک میکنند و مساعدت میکنند که تامین شود یعنی من همین جا اعلام میکنم تمام عزیزانی که در صنایع مختلف در معادن مختلف در کارخانجات مختلف که میخواهند خانهدار کنند و میخواهند کمک کنند و تسهیلاتی را خودشان بدهند و منتظر زمین هستند زمین را کمبود دارند حتماً در تخصیص زمین کمک میکنیم.
سوال: من یک سوال دارم از ابتدای صحبتتان هر جایی که راجع به مسکن صحبت کردیم شما گفتید که وزارت راه کمک میکند برای تخصیص زمین گفتید هی این واژه و این کلید واژه زمین را تکرار کردید، چون میدانم که جز وزرایی هستید که نقدها را میخوانید و برای آن پاسخ خوبی دارید بعضی از کارشناسان معتقدند که وزارت راه و شهرسازی با افزایش ظرفیت سکونتگاهی و این کلید واژهای که شما دائماً استفاده کردید و گفتید وزارت راه پای کار است یعنی تخصیص زمین، توزیع زمین مخالف است پاسخ شما؟
صادق: ببینید من برنامههایی که گفتم که هم مسکن حمایتی بود و هم مسکن کارگری بود قطعاً به زمین ربط پیدا میکند و واگذاری زمین است، اما در مورد سوال خاص شما ببینید در قانون برنامه هفتم مادهای داریم که در آن ماده اشاره میکند به الحاق به محدودهها البته فقط الحاق نیست واگذاری زمین که میگوید در انواع مختلف الحاق مکانیابی شهر و شهرک در شهرهای میانی است در شهرهای کوچک است در روستاها است در طرحهای جامع و هادی روستاها و شهری اشاره میکند و به یک دو دهم درصدی اشاره میکند فکر میکنم نکته شما به آن برمیگردد ببینید ما در سه هفته تا یک ماه گذشته رفت و آمدهای زیادی در مجلس داشتیم به جهت اینکه عملکرد وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی را که اتفاقا وزارت راه و شهرسازی بعد از سازمان برنامه اگر اشتباه نکنم بیشترین احکام را در برنامه هفتم دارد ۱۲۲ تا سنجه که همش هم کمی است و یعنی کاملاً قابل رصد کردن است از این نظر میگویم باید میرفتیم و توضیحات را میدادیم به جهت اینکه نظارتها بر عملکرد انجام بگیرد یکی از مهمترین موضوعات اتفاقاً همین ماده بود که چه میزان این افزایش محدودهها ایجاد شهر و شهرکها روستاها و شهرهای میانی و با توجه به تمام موضوعات آزمایشی چقدر انجام گرفت من عدد و رقمی که اتفاق افتاده بخواهم بگویم حدود ۴۷ هزار هکتار شهری و روستایی در خصوص این ماده ما عملکرد داشتیم پس اینکه ما در قبال اینکه بخواهیم الحاق به محدودههای شهری داشته باشیم و بگوییم الا و لابد امکان ندارد این عدد ۴۷ هزار هکتار عدد بزرگی است یعنی اگر آن ۳۰۰ هزار هکتاری که در ۵ سال میگویند تقسیم کنیم میشود ۶۰ هزار هکتار من فقط عددها را میگویم و بعد وارد محتوا میشوم ۶۰ هزار هکتار هم اگر بشود ۴۷ هزار هکتارش در سال اول در سال ۱۴۰۳ که دو دولت هم داشتیم انجام گرفته یعنی چی یعنی هم الحاق به محدودههای شهری داشتیم هم الحاق به محدودههای روستایی داشتیم هم شهرک مکانیابی شده بازنگری طرحهای جامع انجام گرفته که در این طرحهای جامع فقط هم شهرهای میانی و کوچک نیست شهرهای بزرگتر مراکز استانها و بعضاً کلان شهرهایی که دو تا از کلان شهرها افزایش محدودهای که در قالب طرح جامع برایشان اتفاق افتاده.
سوال: شیب صعودی بوده آن هم با شیب قابل توجه؟
صادق: بله، اما نکته اصلی در این خصوص چیست اینکه ما میخواهیم هدفمند و با برنامهریزی وارد واگذاری زمین شویم ببینید قانون خیلی دقیق میگوید واگذاری اراضی ۹۹ ساله از استحصالی که از تمام این مواردی که من گفتم طرحهای جامع و شهرک و الحاق به محدوده این واگذاریها را باید هدفمند انجام بدهیم در شهرهای کوچک و میانی و حتی متوسط این اتفاق میافتد چه جوری این ۴۷ هزار هکتاری که من گفتم آن بخشش که به الحاق محدودههای شهری ربط داشت موضوعات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که میگوید درجه یک و دو امکان پذیر نیست رعایت شده اینکه باغات و جنگلها و اراضی کشاورزی که قابل کشت است در آنها رعایت شده یعنی اینها به مسکن تبدیل نشده همه این اصول رعایت شده و ما به این عدد رسیدیم اینکه در مسیل و در پهنههای گسلی و فرونشستی و اینها نباشد با بررسیهای دقیق من به این عدد رسیدم، اما نکتهای که وجود دارد آماده سازی این اراضی است آماده سازی اراضی یعنی اینکه زمین خامی که قابل ساخت میشود بر و کف میگیرد که پروانه بتواند بگیرد، این عدد آماده سازی وقتی برای این ماده قانونی حساب و کتاب میکنیم بیش از ۶۵۰۰ همت است فقط آماده سازی را من دارم میگویم خدمات زیربنایی و روبنایی را نمیگویم پس بنابراین ما نه تنها سلبی در خصوص واگذاری زمین برخورد نمیکنیم که اتفاقاً ایجابی و انجام پذیر و عملیاتی داریم برخورد میکنیم ما میگوییم واگذاری زمین باید انجام شود و این واگذاری زمین بعد از آماده سازیها باید انجام شود پس سرعت آمادهسازی را باید بالاتر ببریم همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم بیش از ۵۵۰۰ هکتار در حال آماده سازی است اینها میآید در چرخهای که بعدش واگذاری انجام بگیرد همین جا این نکته رو عرض کنم اینکه ما در شهرهای میانی در شهرهای کوچک و بعضاً در روستاهایی که بزرگتر است انبوه سازی و ورود دولت در ساخت انبوه را داشته باشیم داریم جوری پیش میبریم که این سیاست را تغییر بدهیم به واگذاری زمین که اتفاقاً این واگذاری زمین از دولت قبل هم شروع شده بود ولی خب در این دولت دارد این واگذاریها هدفمند و بعد از آماده سازی انجام میگیرد پس این کار دارد انجام میشود سرعتی هم که داریم به این اقدامات میدهیم هم در روستاها و هم در شهرها دارد انجام میگیرد یک اتفاق دیگر هم افتاده ببینید این موضوعاتی که من دارم میگویم سوال اصلی برای بینندگان ما شاید در خصوص کلان شهری مثل تهران و کلان شهرهای دیگری که ۱۸ کلان شهر دیگری که بالای ۵۰۰ هزار نفر باشند اینها از راهکارهای دیگر قانون ظرفیتهای دیگر قانون باید به پاسخ نیاز مسکن و استیجاریشان باید بر بیاییم.
سوال: یعنی چی خانم صادق؟
صادق: یعنی من در یک شهری مثل شهر تهران افزایش محدوده شهری امکانش نیست به دلایل مختلف مهمترینش تمرکز زدایی از شهر تهران است و یا در یک شهری مثل شهر تبریز، شهر اصفهان که موضوعات فرونشستی هم دارد پهنههای گسلی پیرامون شهر تهران فرونشستی که در اراضی جنوبی شهر تهران وجود دارد پاسخ هم برای اینها چیست میخواهم به جز الحاق زمین و واگذاری زمینی که هیچ موضوع سلبی نیست و اتفاقاً موضوع ایجابی است که باید عملیاتی شود و واگذاری یعنی من آرزو فروشی به مردم نکنم واقعیت را استحصال کنم و در اختیار مردم بگذارم که سرعت دادیم در کلان شهرها و شهرهای دیگر یک اتفاقات دیگری باید بیفتد که آنها را هم داریم پیش میبریم مکانیابی شهرکها شهرهای جدیدی که پیرامون شهر تهران است که در شهرهای جدید من مشکلات در شهرهای جدید پیرامون تهران زیاد است مطالبات زیاد است، اما فقط شهر جدید پردیس را بخواهم بگویم اتفاقات بزرگی در یک سال گذشته افتاده یا مکان یابی شهرکها.
سوال: اینکه شهرکهای جدید دیگری هم اضافه کنید؟
صادق: شهرکهایی که در مراکز استانی که امکان افزایش محدوده به دلیل حالا یا اراضی کشاورزی و یا باغی است یا گسلی است یا پدافند غیرعامل است، دلایل مختلف که این دلایل مختلف جمعش میآید و در شورای عالی شهرسازی تصمیم میگیرند در بعضی از شهرها که این امکان وجود ندارد هم مکانیابی شهرکها است هم یک اتفاق دیگری هم که دارد رقم میخورد روستاهایی وجود دارند که این روستاها به مراکز استانها فاصلههایشان کم است در دولت قبل هم این شروع شده بود یک چیزی حول و حوش ۴۰۰ هزار قطعه گنجایش بضاعت ۴۰۰ هزار قطعه برای اینکه واگذار شود به متقاضیانی که خودشان انتخاب میکنند حالا یا در روستا هستند و میخواهند این اتفاق بیفتد و یا در شهرهای بزرگی هستند که انتخاب میکنند بیایند و این قطعات را بخواهند تحویل بگیرند بستر و آمادهسازی این اراضی را هم داریم پیش میبریم که بتوانیم ببینید پاسخگویی به مسکن فقط یک راه حل و فقط یک راهکار ندارد، چون مطالبات متفاوت است مشکلات و چالشها متفاوت است در این پهنه سرزمینی و آمایش سرزمینی که داریم ما با یک نسخه و با یک راه حل نمیتوانیم جواب مسکن را بدهیم باید راهکارهای مختلفی را در کنار همدیگر داشته باشیم یکی دیگر از راهکارهایی که پیش گرفتیم بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی است که یک سوالی در چهره شما میبینم این دوتا را میگذارم بعد از سوال شما.
سوال: اول بین صحبتهایتان اشاره کردید به جلسه شورای عالی مسکن که هجدهم برگزار گردید، چون اتفاقات خوبی افتاده در آن مثل همین سهم حمایتی که در خصوص طرحهای حمایتی شما است مصوبات مثبتی که این طرح داشت و به تصویب رسید چه بود؟
صادق: مهمترینش برنامه عملیاتی مالی پشتیبان مسکن بود و یکی دیگر از اتفاقات پیش بینی منابع مالی جهت مسکن محرومین بود اینکه دارم میگویم دیگه الان بانک، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و استانداریها برنامهریزی زمانبندی سه سال آینده را حداقل اینکه چه برنامهای را باید داشته باشند برای تامین منابع و سازمان برنامه چه میزانی را کمک میکند و چقدرش از مولدسازی است و چگونه باید انجام شود این را سعی کردیم که یک مقدار شفافتر کنیم آن موضوعی که جناب آقای دکتر عارف نسبت به آن اشاره کردند را دوباره تکرار نمیکنم ۱۰ درصد مولد سازی و مسئولیت اجتماعی و یک موضوع دیگر هم این بود که باز تاکید شد که بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نسبت به این وامی که باید داده شود و سهم مشارکت مدنی این را هفتگی با همدیگر پیش ببرند که ما این ۵۵۰ به ۸۵۰ را زودتر بتوانیم انجام بدهیم و یک موضوع دیگر هم این است که بسته حمایت مالی مسکن به جز این ۸۵۰ و این عدد و رقمهایی که من گفتم به هر حال مسکن و پاسخگویی به مسکن باید یک بسته تامین مالی پشتیبان داشته باشد که همش هم دولتی نیست این را هم مقرر شد که بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد حتماً در خصوصش برنامهریزیهای بعدی را داشته باشند.
سوال:، چون میدانم دغدغه مهم شما زمانی که سکانداری وزارت راه را گرفتید این است که آرزوی مسکندار شدن مردم محقق شود با هر توان مالی که دارند از شما بپرسم که یک تکلیفی وزارت راه دارد راجع به اینکه سالانه یک میلیون مسکن بسازد درست است؟
صادق: نه یک میلیون مسکن در برشهای مختلف برنامه هفتم هم مسکن حمایتی است هم بافت فرسوده است هم روستایی است و هم خود مالک.
سوال: مجموع اینها سالیانه محقق میشود؟
صادق: در سال اول که پیش رفتیم عدد و رقمها را دادم بافت فرسوده عدد خوبی بوده در مسکن حمایتی بهش اشاره کردم.
سوال: شد یک میلیون؟
صادق: نه یک میلیون نشد، اما در سال ۱۴۰۳ عددهایی که پیش بینی شده بود بیش از ۷۰ درصد نسبت بهش توانستیم که دسترسی داشته باشیم.
سوال: و الان که ۱۴۰۴ هستیم بر آن هستید که این عدد محقق شود؟
صادق: تمام این صحبتهایی که من کردم برای همین است که هم در بافت فرسوده و هم در واگذاری زمین و هم در مسکن شهری و هم در مسکن روستایی به هم خودمالک بتوانیم عدد و رقمها را بیشتر کنیم و مردم به مسکن دسترسی داشته باشند ولی یک جمله باز میخواهم تکرار کنم تمام تلاشمان این است در هدفمند کردن دسترسی به مسکن این است که این مسکن و این واگذاری زمین واقعاً برای متقاضی محترم و مردم عزیزمان مسکن بشود و آن بتواند چه زمینی که واگذار میشود بهش و چه در مراحل مختلف ساخت است بتواند این را حفظ کند و بگوییم که سال به سال تعداد متقاضیان مسکنمان کمتر میشود.
سوال: قانون جوانی جمعیت را چه کردید کجای راه هستید؟
صادق: قانون جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ بود که ابلاغ شد و الان یک چیزی حدود بیش از ۷۵ هزار قطعه واگذار شده که ۳۸۰۰۰ قطعه در یک سال گذشته بوده یعنی بیش از نیمی از این واگذاری جوانی جمعیت در یک سال گذشته بوده البته با ۷۵۰ هزار تایی که متقاضی بودند و باید برایشان این تامین زمین جوانی جمعیت بشود هنوز فاصله داریم بخشی از این آماده سازیهایی هم که من درباره آنها صحبت کردم در مورد آن ۵۵۰۰ هکتار مرتبط با آماده سازی زمینهایی است که به قانون جوانی جمعیت ربط دارد.
سوال: و سرعتش؟
صادق: من دیگه ۳۸ هزار تا شده ۷۵ هزار تا سرعتش را شما بگویید.
سوال: یک سامانهای راه اندازی شد با یک کاربردهای متفاوت، یک اهداف بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت این سامانهای که الان حضرت عالی روی آن تاکید کردید و نام بردید یعنی سامانه املاک و اسکان کجای راه است؟
صادق: خوشبختانه سامانه املاک و اسکان هم خیلی خوب دارد پیش میرود و تعداد عزیزانی که وارد این سامانه میشوند و ثبت میکنند و عدد و رقمها چشمگیر است من باید بگویم که از کمیسیون اصل ۹۰ باید یک تشکر ویژه کنم جانانه پای این سامانه املاک و اسکان هستند و دارند پیگیریهای بعدی را میکنند و واقعاً در دولت هم به یک هم افزایی در این خصوص رسیدیم که سامانههای موازی وجود نداشته باشد و این سامانه املاک و اسکان هم ان شاالله که اثراتش را در ساماندهی مسکن و اقتصاد مسکن خواهیم دید.
سوال: خانم صادق روی صحبت شما دوربین مقابلتان باشد در این دو دقیقهای که زمان داریم مردمی که وزیر راه خودشان را میبینند و بسیار موضوع و دغدغه دارند در حوزه مسکن؟
صادق: من اولاً باید از صبوری مردم کشورم قدردانی کنم بگویم که در دولت چهاردهم در بیش از یک سالی که از دولت چهاردهم گذشته تلاش دولت و تلاش وزارت راه و شهرسازی این بوده که در مسیری قرار بگیریم که شأن مردم و شأن سکونت مردم و خانهدار شدن مردم را در همه جهات ببینیم تمام تلاشمان بوده که اگر مسکنی واگذار میشود واحد مسکونی واگذار میشود تکمیل شده باشد اگر زمینی واگذار میشود آماده سازی شده باشد و در کنار سکونتی که شکل میگیرد خدمات پشتیبانش را هم داشته باشد ما تعداد مدرسههایی که در یک سال و سه چهار ماه گذشته ساخته شده مدرسه ساختیم پارک و فضای سبز را تکمیل کردیم تجاریهای خوردی که پشتیبان سکونت هستند را انجام دادیم مسکن را در کنار خدمات پشتیبان مسکن انجام دادیم حتماً تا انجام مطالبات واقعی و محقق شدنش فاصله داریم، اما من این را میخواهم صادقانه عرض کنم که تمام تلاشمان این است که در این مسیر بتوانیم پاسخگوتر باشیم و بتوانیم بگوییم که خصوصاً روستا نشینان و محرومین را به مسکندار شدن و به خانهدار شدن نزدیک و نزدیکتر میکنیم.