مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اسامی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فرهنگی، هنری و رسانه‌ای آیات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در احکامی جداگانه سیدسعید سرابی، فرشید فلاح، حمید نیلی، سعید مجیدی، محمدحسین فدوی، مرتضی خدمتکار آرانی، حسین سلیمانی، عبدالمهدی محتاجی و مصطفی زراوندیان را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فرهنگی، هنری و رسانه‌ای «آیات» منصوب کرد.

براساس این حکم، سعید مجیدی در مقام رئیس شورا و مصطفی زراوندیان دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فرهنگی، هنری و رسانه‌ای آیات تعیین شدند.