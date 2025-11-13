وزیر جهاد کشاورزی گفت: با وجود محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی ایران مسیر خودکفایی غذایی را با افزایش بهره‌وری در تولید و گسترش کشاورزی دانش‌بنیان ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،غلامرضا نوری قزلجه در دیدار با تشکل‌های بخش کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: بخش کشاورزی کشور در میان صادرات غیرنفتی رشد قابل توجه و سهم مهمی در رشد اقتصادی داشته و با وجود چالش‌ها، از رشد منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصد رسیده است.

وی افزود: در حالی که رشد ۵.۵ درصدی برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده بود، عملکرد فعالان این بخش نشان می‌دهد که به رغم کاهش ۴۱ درصدی بارندگی و شرایط نامساعد اقلیمی، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور رشد ۵.۶ درصدی داشته است.

وی گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار بهبود یافته و در تولید شکر، شیر خام، گوشت قرمز و سفید و میوه‌های گرمسیری رشد چشمگیری داشته‌ایم؛ به‌طوری‌که تولید شکر ۲۷ درصد، تولید میوه‌های گرمسیری ۵۴ درصد و شیر خام نیز نیم میلیون تن افزایش یافته است.

نوری تصریح کرد: اصلاح قیمت‌ها در بازار محصولات دامی از جمله شیر، مرغ و تخم‌مرغ باعث آرامش بازار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان شد. اگر نگاه منطقی به قیمت‌گذاری داشته باشیم، هم تعادل بازار حفظ می‌شود و هم تولیدکننده دچار مشکل نخواهد شد.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید در بازار زعفران اظهار کرد: بر اساس این سیاست، زعفران‌کاران می‌توانند محصول خود را مستقیماً در بورس کالا عرضه کنند و وجه آن ظرف چند ساعت به حسابشان واریز می‌شود؛ به این ترتیب دیگر نیازی به دلالان نیست و کشاورزان از سود واقعی برخوردار می‌شوند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در خرید دانه‌های روغنی نیز امسال سازوکار شفافی طراحی شد تا کشاورزان راحت‌تر محصول خود را بفروشند. در حوزه گندم هم پرداخت مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد که یکی از سریع‌ترین پرداخت‌ها در سال‌های اخیر بود.

نوری افزود: سند توسعه عدالت‌محور بخش کشاورزی در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و رویکرد اصلی آن گسترش عدالت و حمایت از واحد‌های کوچک و روستایی است.

وی یادآور شد: در ۱۵ ماه گذشته هیچ صفی برای خرید کالا‌های اساسی تشکیل نشد و کشور بدون کمبود کالا‌های ضروری سال نو و ماه رمضان را پشت سر گذاشت. برای نخستین بار نیز تنظیم بازار شب عید بدون تحمیل هزینه به بودجه عمومی و بیت‌المال انجام شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی ادامه داد: در آذربایجان شرقی بیش از ۹۹ درصد فعالیت‌های کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ظرفیت خالی در واحد‌های روغن‌کشی، خوراک دام و آردسازی به‌ترتیب بالای ۵۰، ۶۰ و ۶۵ درصد است که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و ارزش افزوده ۲ میلیون‌تنی باشد.

نوری خاطرنشان کرد: نگاه بلندمدت ما توسعه تعاملات تجاری با کشور‌های همسایه و تکمیل کریدور‌های تأمین غذا در منطقه است تا ایران به هاب تامین غذای منطقه تبدیل شود. امنیت غذایی مسئله‌ای حیاتی برای همه کشورهاست و ما باید ضمن حفظ منابع آبی، تراز تجاری خود را مثبت کنیم.

وی تاکید کرد: نسبت واردات به صادرات در بخش کشاورزی ۲ به یک است و باید با افزایش بهره‌وری این نسبت را بهبود بخشیم با این حال ۳۲ میلیارد مترمکعب آب وارد و ۱۱ میلیارد مترمکعب آب صادر می‌شود.

وی افزود: اکنون ایران در پرورش گاو شیری پس از آمریکا رتبه دوم جهان را دارد و در صنعت مرغداری نیز در میان پنج کشور برتر دنیا قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تصمیم سران قوا، تامین ارز نهاده‌های دامی تا پایان سال انجام می‌شود و دیگر مشکلی از این بابت نخواهیم داشت؛ انحصار واردات نهاده‌ها نیز شکسته شده است تا تشکل‌های تولیدی بتوانند مستقیماً اقدام به واردات کنند.

وی تأکید کرد: سیاست دولت و شخص رئیس‌جمهوری بر پایه سلامت، شفافیت و عدالت است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند با این رویکرد منابع را عادلانه در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار دهند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در چند ماه گذشته قرارداد کشت فراسرزمینی به میزان ۸۵۰ هزار هکتار با کشورهایی، چون روسیه، قزاقستان، کنیا و تانزانیا بسته شده و بخش خصوصی می‌تواند در این راستا اقدام کند و ما تعهد می‌کنیم که حداقل ۳۰ درصد تولیدات را وارد کشور کنیم.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: کشاورزی استان به دلیل خشکسالی بی‌سابقه و کاهش منابع آبی در شرایط سختی قرار دارد و لازم است اختیارات بیشتری در حوزه واردات نهاده‌ها، صدور مجوز‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی به استان‌ها تفویض شود تا بتوان به‌طور موثر از بخش کشاورزی حمایت کرد.

وی اظهار کرد: جهادکشاورزی در سفره مردم سهمی بسیار ممتاز دارد و کالایی نمی‌توان یافت که حاصل تلاش این بخش نباشد. موفقیت در این حوزه مستقیماً بر معیشت مردم و میزان رضایتمندی از دولت اثرگذار است.

وی با یادآوری نقش تاریخی جهاد کشاورزی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: در دوره دفاع مقدس۱۲ روزه وزارت جهادکشاورزی به‌خوبی درخشید و پس از آن نیز بخشی از مشکلاتی که متوجه این وزارتخانه می‌شود، در واقع سرریز چالش‌های سایر بخش‌هاست؛ با این حال کشاورزی ستون امنیت و تاب‌آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به موقعیت ویژه استان گفت: این استان تحت تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه قرار دارد و بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل شده است. در کنار تهدیدات زیست‌محیطی و انسانی، باغات و اراضی کشاورزی نیز جزو نقاط آسیب‌پذیر هستند و بخش کشاورزی استان به‌صورت مستقیم از این وضعیت تاثیر می‌پذیرد.

وی ادامه داد: استان در زمینه‌های مختلف از جمله تولید سیب مراغه، فرآورده‌های لبنی، دام سبک و محصولات گلخانه‌ای سهم قابل توجهی در تولید کشور دارد و جزو استان‌های پیشتاز است با این حال ضروری است از کشاورزی سنتی عبور کنیم و با رویکردی نو، بهره‌وری، فناوری و بازار را در کنار هم قرار دهیم.

سرمست با بیان مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی استان گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه، ناپایداری منابع آب، فرسودگی زیرساخت‌های آبیاری، نوسان قیمت نهاده‌ها، ضعف در بیمه محصولات، محدودیت‌های صادراتی، نبود برند ملی، کمبود تسهیلات سرمایه‌ای، دشواری پرداخت وام و مهاجرت نیروی انسانی جوان از جمله مشکلات اساسی کشاورزی استان است.

وی افزود: تشکل‌های کشاورزی در سطح استان و ملی ظرفیت بالایی دارند و نقش موثری در تصمیم‌سازی و نظارت بر سیاست‌گذاری‌ها ایفا می‌کنند. این تشکل‌ها می‌توانند بازوی اجرایی و مشاوران امین وزارت جهاد کشاورزی باشند و باید در تصمیمات کلان جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: استان توان و آمادگی دارد در شکستن انحصار واردات نهاده‌های دامی، غلات و سایر کالا‌های اساسی موردنیاز مردم نقش‌آفرینی کند. دولت باید در جایگاه تنظیم‌گر و تولیدکننده تصمیم‌گیر عمل کند و این رویکرد باید سرلوحه برنامه‌های وزارتخانه قرار گیرد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تفویض اختیارات، از جمله در حوزه واردات نهاده‌های دامی و صدور مجوز واردات برنج و گندم به استان، اقدامات لازم را انجام دهد تا امور تسهیل و سرعت تصمیم‌گیری افزایش یابد.

سرمست افزود: در تامین گندم مورد نیاز صنف و صنعت باید توجه ویژه‌ای انجام گیرد و در حل مشکلات صنعت مرغداری تخم‌گذار نیز سیاست‌های تسهیل‌گرانه در دستور کار باشد. همچنین انتظار داریم زمینه برای گسترش کشت فراسرزمینی با همکاری فعالان بخش خصوصی فراهم شود.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان اظهار کرد: امسال با خشکسالی مواجه شدیم که در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است و بسیاری از کشاورزان استان آسیب دیده‌اند. اگر امکان جبران خسارت و ترمیم وضعیت آنها فراهم شود، قدردان حمایت وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: استان آمادگی دارد در تامین انواع کالا‌ها و مایحتاج مردم مشارکت کند و حتی بخشی از مسئولیت تامین نیاز‌های استان‌های همجوار را نیز برعهده بگیرد.