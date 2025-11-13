پخش زنده
امروز: -
در پی تشدید بحران خشکسالی و کاهش کمسابقه بارندگیها در غرب آسیا، چندین کشور عربی از جمله عربستان، سوریه و قطر مردم را به اقامه نماز استسقاء (طلب باران) دعوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایکنا، این فراخوانها در حالی صادر میشود که نگرانیها از آینده منابع آبی و کشاورزی در منطقه غرب آسیا رو به افزایش است.
در سوریه وزارت اوقاف اعلام کرد نماز باران روز جمعه، ۱۴ نوامبر در سراسر سوریه برگزار خواهد شد.
وزارت اوقاف این کشور با تأکید بر روحیه اخلاص و بازگشت به خداوند، از مردم خواست پیش از برگزاری نماز سه روز روزه بگیرند، حقوق تضییعشده را بازگردانند و با توبه و استغفار جمعی در مراسم حضور یابند.
این وزارتخانه همچنین اماکن برگزاری نماز را در شهرهای مختلف سوریه مشخص کرده و از ائمه جمعه خواسته است که در خطبهها بر اهمیت دعا، همبستگی اجتماعی و رحمت الهی تأکید کنند.
قطر نیز به نماز استسقاء فراخواند
امیر قطر، تمیم بن حمد آل ثانی نیز مردم را به اقامه نماز استسقاء در روز پنجشنبه دعوت کرد.
قرار است امیر قطر این نماز را همراه با هزاران نمازگزار در مصلی لوسیل در دوحه اقامه کند.
قطر نیز همانند دیگر کشورهای عربی منطقه در ماههای اخیر با کاهش محسوس بارندگی و گرمای بیسابقه روبهرو بوده است.
در کنار کشورهای عربی، بحران کمآبی و خشکسالی بهطور گستردهای ایران را نیز دربر گرفته است.
دولت در تلاش است با گسترش سیاستهای صرفهجویی در مصرف آب و اصلاح زیرساختهای فرسوده مقابله با بحران را در اولویت قرار خواهد داد.
روی آوردن همزمان چندین کشور عربی به برگزاری نماز استسقاء، بیانگر بازگشت جوامع اسلامی به ریشههای معنوی و فطری خود در مواجهه با بلایای طبیعی است.
کارشناسان معتقدند این بحران زیستمحیطی بازتابی از پیامدهای سیاستهای توسعهای ناپایدار و تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف بیرویه منابع در منطقه است