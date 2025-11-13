معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در دستور کار است اما پیش از هر اقدامی باید منابع و بودجه لازم تامین شود.

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سید جلیل حسینی در نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر اینکه حفظ و ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی محور اصلی برنامه‌های این معاونت است گفت: امتحانات باید صرفاً بر پایه سوالات علمی برگزار شود و هیچ نمره‌ای بدون پشتوانه علمی داده نخواهد شد.

وی اضافه کرد: عدالت آموزشی و تسهیل‌گری در فرآیند‌های اجرایی، ۲ رویکرد اساسی حوزه آموزش وزارت بهداشت است و هیچ آیین‌نامه‌ای نباید بدون اجرا باقی بماند.

حسینی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست تا شورای دانشگاه‌ها به‌صورت منظم و با محوریت مباحث آموزشی تشکیل و جلسات گفتگو با اساتید، دستیاران و دانشجویان حداقل یکبار در هر ترم برگزار شود، بازدید‌های ادواری از دانشگاه‌ها و حضور در شورا‌های آموزشی استمرار یابد و نشست‌های اختصاصی با دانشجویان ایثارگر، استعداد‌های درخشان و مدال‌آوران در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد:در سالهای آینده، وزیر بهداشت و روسای دانشگاه‌ها از میان دانشجویان امروز خواهند بود؛ بنابراین باید از ظرفیت آنان اکنون بهره برد تا در آینده مدیرانی با تجربه و آشنا به چالش‌های واقعی تربیت شوند.

وی افزود:تلاش داریم حقوق اعضای هیئت علمی علوم پایه را بهبود بخشیم. کمبود منابع از اصلی‌ترین چالش‌های فعلی آموزش پزشکی است.

حسینی از بازنگری اساسی در رشته‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: در برنامه‌های تحول آموزشی، کاهش رشته‌های غیرضروری و ایجاد رشته‌های جدید بر اساس نیاز کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین افزود: هوش مصنوعی یکی از محور‌های کلیدی طرح تحول در آموزش علوم پزشکی است و می‌تواند در توسعه فناوری‌های آموزشی و مهارت‌افزایی نقش مهمی ایفا کند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به روند پذیرش دانشجویان خارجی گفت: در حال بازگشت به روال منطقی هستیم تا فقط به تعداد لازم و متناسب با ظرفیت کشور دانشجوی خارجی جذب شود.

وی با تاکید بر نقش دوگانه دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه دو صاحب دارد استاد و دانشجو. آموزش باید به سطوح بالاتر ارتقا یابد و نظام آموزشی بر پایه کیفیت، عدالت و کارآمدی استوار شود.