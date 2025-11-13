مدیرحوزه‌های علمیه کشور در سفر به خوزستان، حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی را زیارت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله اعرافی، شامگاه چهارشنبه (ببست و بکم آبان) از طریق فرودگاه بین المللی سپهبد شهید سلیمانی و با استقبال جمعی از نمایندگان مجلس خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، مسئولان و روحانیون وارد اهواز شد.

وی که به منظور شرکت در مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خوزستان به استان سفر کرده است، با حضور در حرم مطهر علی ابن مهزیاری اهوازی را زیارت کرد.

در حکمی از سوی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، حجت الاسلام و المسلمین هدایی به عنوان مدیر حوزا‌های علمیه خوزستان منصوب شده است. پیش از این حجت الاسلام بلادیان، این مسئولیت را بر عهده داشت.