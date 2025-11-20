به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان از پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی و داروخانه‌های طرف قرارداد تامین اجتماعی استان طی هفته اخیر خبر داد.

مرتضوی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در کنار ارائه خدمات درمانی از طریق بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی خود، بخش مهمی از خدمات را از مسیر درمان غیرمستقیم و از طریق خرید خدمت از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور و استان‌ها ارائه می‌دهد.

وی اظهار داشت:این شیوه، نقش مؤثری در گسترش دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی دارد.

مرتضوی افزود: در استان زنجان نیز مدیریت درمان تأمین اجتماعی با هدف حفظ پایداری ارائه خدمات و حمایت از مراکز همکار، طی هفته اخیر گام‌های مؤثری در زمینه تسویه و پرداخت مطالبات برداشته است.

مدیر درمان تأمین‌اجتماعی زنجان گفت:در این راستا مبلغ ۳۰ میلیارد تومان بابت بخشی از مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد غیر دانشگاهی به حساب آنها واریز شده است.

وی یادآور شد: مجموع پرداختی سازمان تأمین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد در استان در سال جاری تاکنون به بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

مرتضوی خاطر نشان کرد: با پرداخت به موقع حق بیمه سازمان‌ها و کارفرمایان و همچنین پرداخت دیون و مطالبات دولت به سازمان تامین اجتماعی به مرور مطالبات مراکز طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.