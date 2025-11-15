به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ یکی از خانه های تاریخی شهر زنجان که در محله حق وردی از محلات قدیم زنجان قرار دارد خانه حکیمیان است که قدمت آن به اواخر دوره قاجار می رسد .

این خانه تاریخی متعلق به ادیب عزیزالله حکیمیان است و بنا به بررسی ها و اطلاعات بدست آمده وی پزشک طب سنتی بوده است و گفته می شود اجدادش از شاگردان ابن سینا پزشک شهیر شرق زمین بوده است.

خانه تاریخی حکیمیان، با مساحت ۱۳۰۰ متر در آینده به یکی از مکان های دیدنی استان زنجان تبدیل شده است.

در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی کشور مصوب در سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه وزارت میراث فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی-تاریخی کشور نام “خانه حکیمیان” به شماره ثبتی ۳۱۷۷۲ در فهرست آثار ملی جای گرفت.

خانه تاریخی حکیمیان زنجان از دو بنا تشکیل شده که یکی از آنها متعلق به دوره مظفرالدین شاه قاجار است و مساحتی بیش از ۹۰۰ متر دارد. بنای دیگر متعلق به اواخر دوره پهلوی اول و اویل پهلوی دوم است که بیش از ۲۰۰ متر مربع مساحت دارد.

در زنجان خانه‌های قدیمی بسیاری وجود دارد که نمونه آن را می‌توان خانه حکیمیان، خانه ذوالفقاری و خانه توفیقی دانست که پس از مرمت و ثبت شدن به عنوان موزه و یا خانه هنرمندان تغییر کاربری یافته‌اند.