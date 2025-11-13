به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان از آغاز فراخوان یازدهمین کنگره ملی شعر بسیج با عنوان «ایرانمهر» خبر داد و گفت: این رویداد ملی با هدف پاسداشت هویت ایرانی ـ اسلامی و ترویج فرهنگ مقاومت برگزار می‌شود.

جعفری، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان، اظهار داشت: انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان به‌عنوان دبیرخانه استانی، یازدهمین کنگره ملی شعر بسیج را با عنوان ایرانمهر و به زبان فارسی برگزار می‌کند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان محور موضوعی این دوره از کنگره را «ایران با نگاهی به تاریخ، تمدن، فرهنگ، هنر، ادبیات، اخلاق و میراث ملی و مذهبی» عنوان کرد و افزود: بخش ویژه کنگره امسال به موضوع جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران با محور‌های مقاومت، وحدت ملی، شهدای اقتدار و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی اختصاص دارد.

جعفری با بیان اینکه آثار ارسالی باید در یکی از قالب‌های «شعر سنتی»، «سپید و نیمایی» یا «ترانه و سرود» سروده شده و به زبان فارسی باشند، تصریح کرد: آثار برگزیده استانی در هر بخش، به دبیرخانه ملی کنگره ارسال می‌شود تا در کنار آثار دیگر استان‌ها مورد داوری قرار گیرد.

وی درباره جوایز ملی این رویداد نیز گفت: به نفرات اول هر بخش تندیس کنگره و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، نفرات دوم لوح تقدیر و مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال، نفرات سوم لوح تقدیر و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، و آثار شایسته تقدیر نیز مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان در ادامه افزود: شاعران علاقه‌مند می‌توانند حداکثر پنج اثر خود را تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ در قالب فایل Word یا پیام متنی، به همراه مشخصات و شماره تماس طبق فرم پیوستی، به آدرس زنجان، فرهنگسرای امام خمینی (ره)، سازمان بسیج هنرمندان استان و یا از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۱۲۲۴۲۶۵۲۵ ارسال کنند.

وی تأکید کرد که اشعار ارسالی نباید پیش‌تر در کتاب یا نشریه‌ای منتشر شده باشند و هدف از این کنگره، کشف و معرفی استعداد‌های برتر و تقویت جریان شعر متعهد در کشور است.