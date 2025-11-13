پخش زنده
رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» در ۴۸ ساعت آینده اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اداره کل پدافند غیرعامل استانداری زنجان اعلام کرد : رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» روز جمعه ۲۳ آبانماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در برخی مناطق کشور برگزار میشود.
در این رزمایش، برای تعدادی از مشترکان همراهاول پیام هشدار روی تلفن همراه ظاهر میشود. این پیام فقط آزمایشی است و هیچ تهدید یا خطری وجود ندارد. هدف از این رزمایش، ارزیابی آمادگی سامانه ارسال پیام اضطراری در مواقع بحرانهایی مثل زلزله ، سیل و سایر تهدیدات از جمله حمله هوایی دشمن است.
سامانه ارسال پیام اضطراری از طریق شبکهی تلفن همراه، قابلیتی است که در شرایط وقوع تهدیدها یا مخاطرههای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان، میتواند بهصورت هدفمند هشدارهای لازم را به مشترکین مناطق در معرض آسیب یا مخاطره ارسال کند و نقشی مهمی در حفظ امنیت و ایمنی مردم ایفا نماید.
این هشدار صرفاً در چارچوب اجرای رزمایش بوده و هیچگونه تهدید یا مخاطره واقعی را منعکس نمیکند.