رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون حذف چهار صفر از پول ملی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور و مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، چهار قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

«قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یکی از قوانین ابلاغ شده است که مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی است.

«قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور» نیز که مشتمل بر ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره است را رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده ۲ این قانون، دولت مکلف است جذب آن دسته از ایرانیان خارج از کشور را که بر اساس تعریف سند راهبردی کشور، نخبه علمی و صاحب استعداد برتر شناخته می‌شوند به مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و سایر دستگاه‌های اجرائی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تسهیل کند.

همچنین «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» از دیگر قوانین ابلاغ شده رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ۱۳۸ عنوان از احکام قانونی در حوزه ایثارگران منسوخ اعلام می‌شود.

«قانون تفسیر ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» را همآقای قالیباف به آقای پزشکیان ابلاغ کرد.