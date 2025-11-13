پخش زنده
امروز: -
رئیسکل گمرک گفت: بخشنامههای تجاری در سال اخیر بیشتر به جای اینکه محدود کننده باشد، تسهیلگر و حمایتی بودهاند.
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو اختصاصی با خبرنگار تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما از بهبود قابل توجه فضای تجارت خارجی و کاهش صدور بخشنامههای تنشزا از سوی دستگاههای مختلف خبر داد و گفت: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون، تقریباً هیچ بخشنامهای که موجب ایجاد مانع یا تنش در حوزه تجارت خارجی شود، صادر نشده است.
فرود عسگری با اشاره به هماهنگی مطلوب میان دستگاههای مرتبط در دورههای حساس، افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز تمامی دستگاهها از جمله سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، قرنطینه نباتی و دامپزشکی، با صدور بخشنامههای تسهیلگر همکاری کردند، که نتیجه آن رشد چشمگیر در روند ترخیص کالاها بود.
رئیسکل گمرک با بیان اینکه طی سال گذشته حدود ۱۰۸ بخشنامه از دستگاههای مختلف دریافت شده است، اظهار کرد: بیشتر این بخشنامهها ماهیتی تسهیلگر دارند. بهعنوان نمونه، استفاده از ظرفیت ترخیص درصدی کالاهایی که در فهرست اعلامی وزارت صمت وجود ندارند، با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و بهمنظور تسریع در روند ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید در حال انجام است.
عسگری در ادامه افزود: تنها موردی که در ماههای گذشته محدودیتهایی ایجاد کرد، بخشنامه مربوط به ممنوعیت واردات برنج بود که خوشبختانه این ممنوعیت لغو و ابلاغیه جدید صادر شده است. در حوزه خودرو نیز مصوبات و بخشنامههایی داشتیم، که آنها هم در حال اصلاح هستند و روند ترخیص خودروها در حال اجراست.
رئیسکل گمرک با تأکید بر نقش نظارتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تصریح کرد: مطالبهگری فعال بخش خصوصی و الزام قانونی برای ثبت و انتشار عمومی بخشنامهها در پایگاه مقررات، موجب شده دستگاهها دقت بیشتری در صدور بخشنامهها داشته باشند. به همین دلیل، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ندرت مشاهده میشود که بخش خصوصی از بخشنامهای متضرر شده باشد.
وی در پایان گفت: در حال حاضر، بیشتر بخشنامههای دستگاهها تأکیدی و مثبت بوده و این رویکرد تأثیر مثبتی بر فضای کسبوکار کشور گذاشته است. حرکت به سمت تسهیل تجارت، نشاندهنده همکاری مؤثر دستگاهها و بهبود محیط اقتصادی کشور است.