مسابقات فرهنگی ورزشی کارگران در رشته‌های دارت، تنیس و فوتسال در آباده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،میثم محسنی مسئول تربیت بدنی سپاه آباده گفت: با هدف ایجاد شور و نشاط در بین جامعه کارگری کارخانه‌های این شهرستان، جشنواره فرهنگی ورزشی به مدت ۲ هفته در رشته‌های دارت، تنیس روی میز و فوتسال در سالن امام علی مجموعه تختی برگزار شد.

مسئول بسیج کارگری آباده هم گفت : در پایان مسابقات فوتسال این جشنواره تیم‌های شهرداری، کاشی دی و خاک نسوز استقلال به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب و لوح قهرمانی و هدایایی دریافت کردند.

حسینی بیان کرد: همچنین مهدی حیدرپناه و مهناز نعیمی زاده مقام اول رشته دارت و سیدمصطفی غلامعلی شاهی مقام اول تنیس روی میز را از آن خود کردند.

در پایان قرار شد کلاس‌های آموزشی فوتسال مقدماتی سطح یک، بدن سازی فوتسال، داوری درجه سه، جام دهه فجر و جام رمضان برای علاقه‌مندان به رشته فوتسال تا پایان سال برگزار شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.