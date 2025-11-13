به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خارج از گود این هفته به موضوعاتی همچون گلایه ملی پوشان تکواندو از حقوق‌های کم و نتایج ضعیف المپیکی‌ها در مسابقات جهانی، ماجرای توهین برخی از تماشاگران یکی از تیم‌های پرطرفدار تهرانی نسبت به تیم رقیب و احضار طرفین ماجرا به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، احترام سرمربی استقلال خوزستان به بازیکنانش در رختکن، حل شدن مشکل فدراسیون هندبال در ساختن اردوگاه برای ملی پوشان، گلایه‌های ملیحه صفایی قهرمان شطرنج پاراآسیایی از اعزام نشدن به مسابقات برون مرزی و داستان بازگشت جام قهرمانی کشتی آزاد به ایران پس از ۱۰ سال پرداخته است.

