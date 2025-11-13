پخش زنده
امروز: -
خارج از گود این هفته حاشیههایی نظیر داستان حقوق پایین قهرمان المپیک، ماجراهای ادامه دار سوتهای ممتد در فوتبال و بازگشت جام قهرمانی کشتی جهان بعد از ۱۰ سال به ایران را زیر ذره بین برده است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خارج از گود این هفته به موضوعاتی همچون گلایه ملی پوشان تکواندو از حقوقهای کم و نتایج ضعیف المپیکیها در مسابقات جهانی، ماجرای توهین برخی از تماشاگران یکی از تیمهای پرطرفدار تهرانی نسبت به تیم رقیب و احضار طرفین ماجرا به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، احترام سرمربی استقلال خوزستان به بازیکنانش در رختکن، حل شدن مشکل فدراسیون هندبال در ساختن اردوگاه برای ملی پوشان، گلایههای ملیحه صفایی قهرمان شطرنج پاراآسیایی از اعزام نشدن به مسابقات برون مرزی و داستان بازگشت جام قهرمانی کشتی آزاد به ایران پس از ۱۰ سال پرداخته است.