فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی محلات شهرستان مراغه موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران پس از هماهنگی‌های لازم قضایی با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل شناسایی شده تعداد ۹ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی دستگاه‌های کشف شده را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کردند بیان داشت: در این راستا یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی مراغه خاطرنشان کرد:استفاده از دستگاه‌های ماینر نیاز به مصرف برق زیادی دارد و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعث اخلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود.

وی از شهروندان خواست برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور خصوصاً پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی در صورت اطلاع از این‌ گونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.