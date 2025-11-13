مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه به وقت محلی با تصویب یک لایحه تامین مالی کوتاه‌مدت، به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت فدرال ایالات متحده پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روز چهل‌وسومین روز از تعطیلی دولت فدرال، مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه شب به وقت محلی با ۲۲۲ رای موافق در برابر ۲۰۹ رای مخالف لایحه بودجه‌ای را تصویب کرد که به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت ایالات متحده پایان می‌دهد و آن را برای امضا به دفتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور ارسال کرد.

رای گیری مجلس نمایندگان آمریکا به بن‌بست چند هفته‌ای در کنگره پایان داد. طرح جدید بودجه بیشتر سازمان‌های فدرال را تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ تامین مالی می‌کند و شامل سه لایحه بودجه یکساله برای سایر بخش‌های دولت است.

«مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه، پیش از آغاز رأی‌گیری گفت: «دوستان، بیایید این کار را تمام کنید.»

این تعطیلی از اول اکتبر آغاز شده بود؛ زمانی که دموکرات‌های سنا از تصویب لایحه بودجه‌ای که شامل تمدید اعتبارات مالیاتی افزایش یافته برای کاهش هزینه بیمه درمانی ۲۰ میلیون آمریکایی در چارچوب قانون «اوباماکر» نبود، خودداری کردند.

مجلس سنا دو روز پیش (دوشنبه شب به وقت محلی) این طرح را با حمایت هشت سناتور دموکرات و اکثریت جمهوری‌خواه تصویب و راه را برای رای‌گیری نهایی در مجلس نمایندگان هموار کرد.

بیشتر اعضای دموکرات مجلس با این طرح مخالفت کردند، زیرا به موضوع تمدید اعتبار‌های مالی بیمه درمانی موسوم به اوباما کر که یکی از محور‌های اصلی مطالبات حزب دموکرات در جریان تعطیلی بوده، نپرداخته است.

بر اساس توافق میان جمهوری‌خواهان با دموکرات‌های سنا، به دموکرات‌ها و حامیان بیمه اوباما کر وعده داده شده است تا اواسط دسامبر درباره این موضوع رای‌گیری جداگانه‌ای انجام شود.

در رای‌گیری پایانی، شش دموکرات به همراه تقریبا همه جمهوری‌خواهان از لایحه حمایت کردند و دو جمهوری‌خواه نیز رای منفی دادند.

این اقدام رسما به تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال پایان می‌دهد و آغازگر دور تازه‌ای از مذاکرات بودجه‌ای در آغاز سال آینده میلادی (۲۰۲۶) خواهد بود.

تعطیلی دولت دوم دونالد ترامپ از اول اکتبر (دهم مهرماه) آغاز شد و تاخیر در پرداخت کمک هزینه‌های غذایی از جمله اسنپ تعطیلی موزه‌ها و پارک‌های ملی، لغو هزاران پرواز و اختلال در تامین اجتماعی از جمله آثار آن بوده است.

اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که تعطیلی دولت فدرال روزانه ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور ضربه می‌زند.

ترامپ نیز اعلام کرد: دموکرات‌ها با رفتار اخیر بدخواهانه خود در تعطیلی کشور، ۱.۵ تریلیون دلار خسارت زدند و همزمان جان بسیاری را به خطر انداختند و باید بهای آن را بپردازند.

آخرین تعطیلی دولت در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ رخ داد؛ از دسامبر ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹، زمانی که او خواستار بودجه ساخت دیوار مرزی آمریکا و مکزیک بود. آن تعطیلی پس از ۳۵ روز و فشار شدید ناشی از تاخیر در پرواز‌ها و پرداخت نکردن حقوق کارکنان، پایان یافت و به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا تبدیل شد.