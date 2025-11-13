به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید صفدریان در نشست اعضای اتاق خبر اجلاسیه ملی شهدای غریب دوران اسارت گفت: برای نخستین بار به دنبال شناسایی شهدای دوران اسارت در کشور هستیم و تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ شهید را شناسایی کرده‌ایم و از این میان هزار و ۷۰۰ شهید بر اساس مدارک و اسناد قطعیت شهادت آن‌ها در دوره اسارت مشخص شده است.

او افزود: از این شهدای اسارت مشخص شده در کشور ۷۲ شهید مربوط به شهدای استان همدان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان از تشکیل اتاق خبر اجلاسیه ملی شهدای غریب دوران اسارت در همدان خبر داد و گفت: استان همدان پیشگام در معرفی شهدای دوران اسارت در کشور بوده است و پس از برگزاری اجلاسیه استانی، امسال قرار است اجلاسیه ملی کنگره شهدای غریب اسارت در شهر مشهد طی روز‌های ۲۳ و ۲۴ دی با حضور خانواده‌های شهدای غریب اسارت و مسئولان از سراسر کشور برگزار شود.