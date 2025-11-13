پخش زنده
رقابتهای دو و میدانی دانش آموزی با حضور بیش از ۲۵۰ نفر با معرفی نفرات برتر در آباده به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش آباده گفت: رقابتهای دو و میدانی با حضور بیش از ۲۵۰ دانش آموز در مقطع متوسطه این شهرستان با هدف ارزیابی و گزینش نخبگان ورزشی پس از چهار روز در پیست تخصصی ورزشگاه تختی این شهرستان به پایان رسید.
ترابی افزود: نفرات برتر که موفق به کسب امتیاز در این چارچوب رقابتی شدند به مرحله آمادگی فنی وارد و پس از گذراندن دورههای متمرکز تمرینی و ارزیابیهای تخصصی، به عنوان نمایندگان رسمی شهرستان آباده به مسابقات دو و میدانی استان اعزام میشوند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.