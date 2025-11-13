کاروان ایران در پایان روز پنجم بازی‌های همبستگی اسلامی با ۷ نشان طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز به رده پنجم جدول مدالی صعود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان ایران در پنجمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ۶ رشته به رقابت با حریفان پرداختند که در رشته‌های کاراته، وزنه‌برداری، شنا و تنیس‌روی‌میز موفق به کسب ۸ نشان رنگارنگ شدند تا کاروان ایران با ۷ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز در رده پنجم جدول مدالی قرار بگیرد.

آتوسا گلشادنژاد در کاراته به مدال طلا رسید. هومر عباسی در شنا، علیرضا نصیری در وزنه‌برداری و مرتضی نعمتی و صالح اباذری در کاراته به مدال نقره رسیدند. رضا حسن‌پور در وزنه‌برداری صاحب ۲ مدال برنز شد و تیم دوبل تنیس روی میز مردان ایران هم به مدال برنز رسید.

اسامی مدال‌آوران ایران به شرح زیر است:

طلا

سامیار عبدلی در شنا

ایلیا صالحی‌پور در وزنه‌برداری

فاطمه صادقی در کاراته

مهسا بهشتی در وزنه‌برداری

سارا بهمنیار در کاراته

تیم ملی فوتسال مردان

آتوسا گلشادنژاد در کاراته

نقره

تیم ملی تنیس روی میز مردان

علیرضا معینی در وزنه‌برداری

علیرضا نصیری در وزنه‌برداری

هومر عباسی در شنا

مرتضی نعمتی در کاراته

صالح اباذری در کاراته

برنز

دانیال شه بخش در بوکس

تیم ملی شنا ۴ در ۲۰۰ متر

مریم بربط در جودو

تیم ملی تنیس روی میز

ریحانه کریمی در وزنه‌برداری

محمدمهدی غلامی در شنا

علیرضا معینی در وزنه‌برداری

زهرا حسینی در وزنه‌برداری

محمد قاسمی در شنا

رضا حسن‌پور در وزنه‌برداری

تیم دوبل تنیس روی میز مردان