تیم‌های امداد و نجات در غزه، پیکر ۵۱ شهید در این باریکه را کشف کردند و از زیر آوار بیرون کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،از شبکه المیادین، تیم‌ امداد و نجات در نوار غزه اعلام کردند که موفق شدند پیکر این شهدا را داخل محوطه درمانگاه شیخ رضوان واقع در غرب شهر غزه پیدا کنند.

بنابراین گزارش ، رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورَد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد که براساس توافق، نیرو‌های اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

مرحله اول طرح صلح ترامپ با هدف پایان دادن به دو سال جنگ ویرانگر در غزه از ۹ اکتبر (۱۷ مهر ۱۴۰۴) آغاز شد. این طرح با میانجی‌گری مصر، قطر و ترکیه در شرم‌الشیخ به امضا رسیده است.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرای مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینی‌ها و تخریب غزه ادامه می‌دهد.