به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: این حادثه دیشب (۲۱ آبان ماه) در حدفاصل جاده سبزوار -نیشابور رخ داد که تیم‌ های امدادی اورژانس ۱۱۵ شهرستان های سبزوار و نیشابور بلافاصله پس از اعلام حادثه با چند دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی در حال انجام است.

مسلم فائق‌ نیا افزود: مصدومان این حادثه پس از ارائه خدمات اولیه در حال انتقال به مراکز درمانی هستند.

۶ بیمارستان، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران در شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه می‌ کنند.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.