مدیرکل دفتر روستایی استانداری بوشهر گفت: دورههای آموزشی تخصصی برای دهیاران مناطق روستایی استان با هدف ارتقای سطح مهارتهای مدیریتی و فنی و مالی آنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، جهانگیر دهقانی در آیین برپایی دورههای آموزشی دهیاران استان اظهار داشت: این دورهها شامل ۳۱ عنوان سرفصل آموزشی است که برای ارتقا و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تخصصی بخشداران، دهیاران، شوراها، مسئولان فنی و مالی دهیاریها در سال ۱۴۰۴ تدوین شده است.
وی افزود: برخی از دورهها بصورت حضوری و تعدادی نیز بصورت غیر حضوری و مجازی برگزار میشود.
دهقانی گفت: مهمترین سرفصلها و عناوین آموزشی این دوره شامل "اجرای طرحهای هادی روستایی"، "جمعیت شناسی"، "نقشه خوانی"، "قوانین و مقررات مرتبط با دهیاران و شوراها"، "قوانین مالی و بودجه نویسی"، "ساخت و سازهای غیر مجاز" و "کمیسیون ماده ۹۹" است.
وی اضافه کرد: همچنین دورههای تخصصی "مدیریت طرحهای عمرانی"، "مدیریت پسماند"، "آلایندگی"، "حفظ و نگهداری کاربری اراضی"، "فرایند و نحوه صدور پروانه ساختمانی"، "استفاده از انرژیهای تجدید پذیر"، "کارآفرینی"، "عوارض دهیاریها و نحوه محاسبه و وصول آن"، "مدیریت بحران"، "آتش نشانی و اطفا حریق"، "دورههای درآمد زایی و اشتغالزایی"، "درآمد پایدار" و ... نیز برای دهیاران در نظر گرفته شده است.
مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری بوشهر با اشاره به برگزاری این دورهها در شهرستان کنگان که برای ۴ شهرستان جنوبی برگزار شده گفت: دهیاران، بازوان قدرتمند و مدیران توسعه روستایی هستند و توانمندسازی آنان، سرمایهگذاری برای پیشرفت همهجانبه و متوازن استان محسوب میشود. این دورهها با دستور و تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و به همت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و مجری آموزش دفتر روستایی بهصورت مستمر و منظم در سطح وسیعتری برای تمام دهیاران و کارکنان دهیاریهای استان ادامه خواهد یافت.