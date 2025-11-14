به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس حسینی با اشاره به اهمیت روزافزون مدیریت دانش در صنعت گاز گفت: از نگاه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مدیریت دانش جایگاهی بسیار ارزشمند دارد و باید اقدام‌های مؤثر و ماندگاری در این حوزه انجام شود. این رویکرد نباید در حد شعار باقی بماند، بلکه باید به فرآیندی جاری و زنده در سطح پالایشگاه‌ها و واحد‌های عملیاتی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه هر پالایشگاه از ظرفیت عظیمی از تجربه و تخصص برخوردار است، افزود: با مستندسازی، ثبت و انتقال این دانش می‌توان به دستاورد‌های ماندگار و پایدار دست یافت. مدیریت دانش زمانی ارزشمند است که در رفتار و فرآیند‌های روزمره سازمان نهادینه شود.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به ضرورت حرکت به‌سوی سامانه‌های نوآورانه و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند گفت: به‌کارگیری ابزار‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال می‌تواند نقش چشمگیری در افزایش پایداری تولید، صیانت از تجهیزات و ارتقای کارایی فرآیند‌های عملیاتی داشته باشد. آینده صنعت گاز، آینده‌ای دانش‌محور و فناورانه است.

حسینی با تقدیر از دانش و تجربه کارکنان مجتمع اظهار داشت: کارکنان باتجربه و متخصص، سرمایه‌های واقعی ما هستند. باید تجربه و دانش آنان را ثبت کنیم تا این گنجینه برای نسل‌های آینده حفظ شود. مدیریت دانش در حقیقت مساوی با سودآوری و توسعه پایدار است.

وی با تأکید بر نقش کارگروهی و خرد جمعی در فرهنگ‌سازی مدیریت دانش افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی از تمام طرح‌ها، سامانه‌ها و طرح‌های نو در حوزه مدیریت دانش حمایت می‌کند. همچنین تدوین دستورعمل‌ها و برنامه‌های راهبردی برای گسترش این حوزه در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از برنامه‌ریزی برای ایجاد شبکه دانشی میان پالایشگاه‌های پارس جنوبی خبر داد و گفت: ضروری است پالایشگاه‌ها به‌صورت درون‌سازمانی به یکدیگر متصل شوند تا اقدام‌های شاخص و نوآورانه در هر پالایشگاه، در سایر واحد‌ها نیز اجرا شود. این هم‌افزایی دانشی، موتور محرک نوآوری و توسعه در مجتمع خواهد بود.

حسینی بر اهمیت مستندسازی فناوری‌ها و دانش فنی کارکنان تأکید کرد و ادامه داد: تنوع فناوری‌ها، گستردگی تجهیزات و تخصص نیرو‌های مجتمع باید در سامانه‌های دانش ثبت شود تا این اطلاعات ارزشمند در دسترس همه سطوح مدیریتی و فنی قرار گیرد.