دردیدار رئیس شورای اسلامی شهر تهران با استاندار آذربایجانغربی بر گسترش تعاملات میان مدیریت شهری کلانشهر تهران و ارومیه ، تبادل تجربیات موفق در حوزههای حمل و نقل ، خدمات شهری و مدیریت بحران تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای گسترده ارومیه در حوزه گردشگری، کشاورزی و تجارت مرزی، گفت: همکاری نزدیک شوراهای اسلامی شهرها میتواند به توسعه متوازن شهری و انتقال تجربههای موفق مدیریت شهری در کشور کمک کند و ارومیه آماده بهرهگیری از دستاوردهای مدیریت شهری تهران در حوزههای نوین خدماترسانی و حملونقل عمومی است.
رئیس شورای شهر تهران نیز در این دیدار با بیان اینکه هدف از برگزاری اجلاس روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها، همافزایی میان مدیران شهری و ارتقای سطح هماهنگی برای حل مسائل مشترک شهرهاست، افزود: تهران به عنوان پایتخت، آمادگی دارد تجربیات خود را در زمینههای هوشمندسازی، پسماند و مدیریت منابع شهری در اختیار سایر شهرها قرار دهد.
در این دیدار دو طرف بر گسترش تعاملات میان مدیریت شهری کلانشهر تهران و ارومیه، تبادل تجربیات موفق در حوزههای حملونقل، خدمات شهری و مدیریت بحران تأکید کردند.
رئیس شورای شهر تهران به منظور شرکت در اجلاس روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها که به میزبانی شهر ارومیه برگزار میشود، در این شهر حضور دارد.