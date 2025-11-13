مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل، گفت: در حال حاضر تمامی کانون‌های رشد و انتشار بیماری تب برفکی تحت کنترل بوده و چالش اساسی در این زمینه نداریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی فیضی در جریان بازدید از آخرین روند کنترلی و پیشگیرانه از شیوع بیماری تب برفکی در استان اردبیل، اظهار کرد: به دنبال مشاهده علایمی از این بیماری در مراکز و مجموعه‌های دامداری، نظارت و اقدامات مراقبتی مورد توجه قرار گرفت تا بر اساس استراتژیک تعریف شده در کنترل این بیماری بتوانیم از انتقال و جابجایی دام‌ها جلوگیری کنیم.

وی افزود: اولویت اصلی تأمین سلامت دام‌های موجود در دامداری‌ها بوده و با توجه به حساسیت انتقال این بیماری، مسائل و مشکلات بهداشتی نیز مورد توجه قرار گرفت. مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل تصریح کرد: ما از دامداران سنتی و صنعتی درخواست کردیم تا در این شرایط حساس انتقال دام‌ها به شدت جلوگیری کرده و زمینه جابجایی دام و احتمال بروز بیماری را در مراکز مختلف ندهند.

فیضی گفت: در دامداری‌های سنتی حوضچه‌هایی تعبیه شد تا امر ضدعفونی به سرعت انجام شده و آهک‌پاشی و سمپاشی در محوطه دامداری‌های سنتی نیز به انجام رسید. وی در ادامه خاطرنشان کرد: این بیماری تحت کنترل بوده و به هیچ وجه در استان اردبیل دغدغه و نگرانی از بابت شیوع بیماری وجود ندارد و سعی ما بر این خواهد بود تا چالش‌ها و نارسایی‌های احتمالی را نیز برطرف کنیم.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل اضافه کرد: شرایط برای کنترل این بیماری در استان با تلاش همکاران فراهم شده و سعی ما بر این است تا با اقدامات مؤثر بتوانیم چالش‌های احتمالی را نیز رفع کنیم. فیضی بیان کرد: تب برفکی از جمله بیماری‌های با سرایت بسیار بالا است که احتمال گردش ویروس در منطقه وجود دارد که رعایت دقیق معیار‌های کنترلی توسط دامداران و صاحبان واحد‌های دامی بسیار ضروری است.

وی در ادامه یادآور شد: در کنار جلوگیری از تردد غیرضرور و جابجایی مکرر دام‌ها و راه‌اندازی حوضچه‌های ضدعفونی در مبادی ورودی و خروجی دامداری‌ها، ضروری است تا دامداران در ورودی محوطه دامداری فضایی را برای تعویض کامل لباس و ملزومات دیگر تعبیه کنند تا جلوی انتقال ویروس گرفته شود. مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل اظهار کرد: در صورت مشاهده هرگونه علایم بیماری بهتر است دام‌های بیمار از دام‌های سالم جدا شده و مراتب به دامپزشکی در شهرستان‌ها گزارش شود.

فیض تصریح کرد: امیدواریم با هوشیاری دامداران و همراهی اکیپ‌های واکسیناسیون بدون هرگونه سهل‌انگاری و عادی‌انگاری بیماری، بتوانیم جلوی گسترش این بیماری را بگیریم. وی گفت: بیماری تب برفکی یا بیماری دهان و پا که در اصطلاح محلی داباغ شهرت یافته، بیماری عفونی و گاهی کشنده ویروسی است که موجب بیماری در دام‌های زوج سم از جمله در گاو و گوسفند می‌شود.