شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه بیست و چهارم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه بیست و چهارم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-خیابان ذکریای دوم واقع در بلوار ۱۷ شهریور از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۰۰
سرخه:
-خیابان ۸ شهریور از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰