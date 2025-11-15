به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه بیست و چهارم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-خیابان ذکریای دوم واقع در بلوار ۱۷ شهریور از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۰۰

سرخه:

-خیابان ۸ شهریور از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰