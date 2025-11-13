

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی

۷۷ کیلوگرم: علی عبدی

۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده، فرشاد علیزاده، مجید رمضانی، سیامک قیطاسی

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: جمال حق پناه

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۷ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

چهارشنبه ۲۸ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق