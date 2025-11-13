پخش زنده
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، صبح امروز (پنج شنبه) راهی شهر ریاض عربستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی
۷۷ کیلوگرم: علی عبدی
۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، فرشاد علیزاده، مجید رمضانی، سیامک قیطاسی
مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حق پناه
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
سه شنبه ۲۷ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
چهارشنبه ۲۸ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق