تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی ومناطق محروم کشور با استاندار آذربایجان غربی باهدف ارتقای شاخصهای عمرانی و خدمات رسانی به روستاهای محروم استان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ همزمان با سفر معاون رئیس جمهور درامور توسعه روستایی ومناطق محروم کشور به آذربایجان غربی؛ تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی ومناطق محروم کشور با استاندار آذربایجان غربی با هدف ارتقای شاخصهای عمران و خدمات رسانی به روستاهای محروم استان به امضا رسید.
این تفاهم نامه شامل۶۰۰ میلیارد تومان کمک هزینه ۱۵۰ میلیون تومانی احداث مسکن برای۴ هزار واحد مسکونی روستایی، اجرای طرح هادی در۶۰۰ روستا با اعتبار ۸۵۰ میلیارد تومان با مشارکت ۲۵۰ میلیارد تومانی استانداری آذربایجان غربی و ۳۵۰ میلیارد تومانی بنیاد مسکن کشور و۲۵۰ میلیارد تومانی معاونت ریاست جمهوری در امور توسعه روستایی ومناطق مناطق محروم ریاست جمهوری است.
آبرسانی به ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی در شهرستانهای استان طی سه سال با مشارکت معاونت ریاست جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم استانداری آذربایجان غربی و شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور این تفاهم نامه را شامل میشود.