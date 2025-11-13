پخش زنده
معاون فرهنگی و اجتماعی و مسئول اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت:دو بانوی زنجانی موفق به راهیابی به مرحله کشوری این مسابقات شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجتالاسلام سید موسی موسوی گفت: در چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران که توسط سازمان اوقاف برگزار میشود، خانمها فاطمه بیگدلو از شهرستان خدابنده و رویا سلطانپور از شهرستان زنجان در رشته صحیفه سجادیه پس از گذر از مراحل شهرستانی، استانی و نیمه نهایی موفق شدند امتیاز لازم را برای حضور در مرحله نهایی بدست آورند.
این دو بانوی زنجانی ابتدا در مرحله شهرستانی و سپس استانی و نیمهنهایی موفق به کسب رتبههای برتر شدند و نامهای آنان به عنوان نفرات برتر از میان هشت راه یافته استانی توسط مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان زنجان ادامه داد:این مسابقات سالانه در چهار بخش آقایان و بانوان بالای ۱۸ سال و نوجوانان دختر و پسر ۱۲ تا ۱۸ سال، در دو قسمت آوایی و معارفی برگزار میشود و هزینه برگزاری و جوایز آن از محل درآمدهای موقوفات پرداخت میشود. قسمت آوایی این مسابقات شامل رشتههای قرائت تحقیق و ترتیل و حفظ قرآن کریم، اذان، دعاخوانی، همخوانی و تواشیح است که به صورت شفاهی و با داوری هیئت داوران انجام میشود. اما، بخش معارفی به صورت کتبی چهار گزینهای و مصاحبهای برگزار میگردد و شامل رشتههای ترجمه و تفسیر قرآن کریم، معارف نهجالبلاغه و معارف صحیفه سجادیه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان زنجان افزود: هدف از برگزاری این مسابقات ترویج فرهنگ و انس با قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام در جامعه است.
حجتالاسلام موسوی در پایان گفت: مسابقات کشوری معارف ۱۰ تا ۱۶ آذرماه امسال در دو بخش آقایان و بانوان با شرکت ۱۰۰ نفر از راهیافتگان به این از سراسر کشور در امامزاده شاه سید علی (ع) قم برگزار خواهد شد و انتظار میرود با استقبال شرکتکنندگان و علاقهمندان به قرآن همراه باشد.