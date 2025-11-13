مانور تیم‌های امداد و نجات و عملیاتی مدیریت بحران تیران و کرون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حضور به موقع تیم‌های امدادی، ارزیابی دقیق شدت حادثه و هماهنگی و مدیریت صحنه، کاهش چشمگیر خسارت‌های جانی و مالی درحوادث را به دنبال دارد.

منصور شیشه فروش افزود: این مانور برای توانمند سازی تیم‌های امداد و نجات و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران، در خطوط و شبکه گاز رسانی در تیران و کرون برگزار شد.

وی گفت: در این مانور سرعت عمل تیم‌های امدادی، تجهیزات و امکانات تیم‌های عملیاتی و توانمندی نیرو‌های امداد و نجات ارزیابی شد.