پرواز مشهد به آبادان هواپیمایی «آتا» با ۱۵ ساعت تاخیر، ساعت ۱۱:۲۰ امروز انجام می شود.

نقص فنی و ۱۵ ساعت تاخیر در پرواز مشهد به آبادان

نقص فنی و ۱۵ ساعت تاخیر در پرواز مشهد به آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی فرودگاه‌ های خراسان رضوی گفت: پرواز مشهد به آبادان هواپیمایی «آتا» که قرار بود ساعت ۲۰ دیشب انجام شود، به دلیل نقص فنی هواپیما باطل اعلام و پرواز جایگزین در ساعت ۱۱:۲۰ امروز (۲۲ آبان ماه) انجام خواهد شد.

حسن جعفری افزود: این پرواز به شماره ۵۶۴۷ به دلیل نقص فنی هواپیما باطل اعلام شد و با ۱۵ ساعت تاخیر امروز انجام می شود.

وی اضافه کرد: هماهنگی هتل توسط شرکت آتا برای مسافران این پرواز انجام شد اما مسافران در فرودگاه ماندند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه‌ های خراسان رضوی ادامه داد: طبق اعلام شرکت آتا پرواز جایگزین در ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه امروز انجام خواهد شد.

فرودگاه بین المللی مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد کشور، روزانه محل نشست و برخاست حدود ۱۸۰ پرواز است.