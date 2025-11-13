پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از تحویل ۲۸۹ واحد مسکونی به مددجویان زیرپوشش این نهاد در قالب تفاهم نامههای اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عرب گفت: در چارچوب طرح ساخت مسکن محرومان، سهمیه استان ۹۵۴ واحد تعیین شده که تاکنون ۲۸۹ واحد به بهرهبرداری رسیده و مابقی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.
به گفته وی این واحدهای مسکونی در قالب تفاهمنامههای نهضت ملی مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بسیج سازندگی ساخته شده یا در حال احداث است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با تأکید بر اینکه تأمین مسکن از اولویتهای اصلی این نهاد برای ارتقای کیفیت زندگی محرومان است، گفت: توجه به مسکن نیازمندان نه تنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی است، بلکه زمینهای برای خروج از فقر و حرکت بهسوی توانمندسازی پایدار به شمار میرود.
عرب از خیران نیکاندیش خواست با مشارکت در طرحهای ساخت و تأمین مسکن محرومان، کمیته امداد امام خمینی (ره) را در این مسیر یاری کنند.
به گفته وی نیکوکاران میتوانند از طریق شمارهگیری کد دستوری#۰۵۶*۸۸۷۷*، نصب سامانه نیکوکاری از کافهبازار یا مراجعه حضوری به دفاتر امداد در سراسر استان در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند.