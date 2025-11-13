پخش زنده
شهید ذبیح اله عابدی از شهدای دفاع و حماسه که سال ۶۲ در جزیره مجنون آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید ذبیح اله عابدی سال ۱۳۳۴ در اراک دیده به جهان گشود و در خانوادهای مذهبی تربیت یافت.
شهید علاقه بسیاری به کارهای فرهنگی داشت و پس از پیروزی انقلاب فعالیت خود را در مسجد آیت اله سلطان و کتابخانه مسجد ادامه داد و عضو هیئت اُمنای مسجد شد.
از همان ابتدا قلبش برای میهن میتپید و با وجود سن کم به همراه دوستان خود در مبارزات سیاسی قبل از انقلاب و توزیع اعلامیههای حضرت امام (ره) فعالیت میکرد که توسط ساواک دستگیر و به مدت دو هفته زندان بود.
در واقع زلزله طبس در خراسان جنوبی به همراه دوستانش با حضور در آن شهر به مردم زلزله زده کمک میکرد.
مردمی بودن و کمک به نیازمندان از ویژگیهای بارز این شهید بزرگوار است.
با شروع جنگ تحمیلی تمام فعالیتهای خود را رها کرد و تمام وقت در خدمت بسیج قرار گرفت و سپس به عضویت سپاه درآمد و بعنوان مسئول تعاون در خدمت رزمندگان قرار گرفت و پس از مدتی فعالیت برای دفاع از اسلام و میهن عازم جبهههای حق علیه باطل شد.
شهید ذبیح اله عابدی سرانجام پس از ماهها حضور در مناطق عملیاتی در یازدهمین روز از اسفند سال ۱۳۶۲ در جزیره مجنون در سن ۲۸ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاکش پس از ۱۳ سال به اراک منتقل و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.