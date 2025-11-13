مراسم اختتامیه رویداد «سدرا» با حضور مسئولان کشوری و استانی و شناسایی هسته‌های فناور و صاحبان ایده در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور در مراسم اختتامیه رویداد سدرا گفت: همه ما می‌دانیم که انقلاب اسلامی در چه نقطه‌ای شروع کرد و در کمتر از نیم قرن به شرایط ممتازی که در حال حاضر در آن قرار دارد رسید.

روح‌الله رضوی نژاد افزود: طی جنگ دوازده‌روزه همه ما دیدیم که ایران اسلامی در زمینه‌های نظامی به چه دستاورد‌هایی رسیده است و در دیگر حوزه‌های گسترده علمی نیز در سطح جهانی حرف برای گفتن داریم.

وی اظهار کرد: این عزتی است که انقلاب اسلامی به ایران داده است که با گذشته تمدنی که داشته و پیوند آن با انقلاب اسلامی خون شهدا را در کل طول اسلام به شکوفایی رساند.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور اضافه کرد: موفقیت‌های نیرو‌های مسلح محدود به دیوار‌های نیرو‌های مسلح نیست. جا دارد که از شهدای عزیزمان شهید حاجی زاده، شهید باقری، شهید سلامی، شهید فخری‌زاده و شهید شهریاری یادی کنیم. ما می‌بینیم که هرجا بستر نقش آفرینی مردم را محیا کردیم به نتیجه رسیدیم.

رضوی‌نژاد تصریح کرد: در رویداد سدرا استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۹ هسته و تیم انتخاب شد و چه کاری بزرگتر از این، من این اعتقاد را دارم که پایان رویداد سدرا آغاز یک حرکت بزرگ است.





وی با بیان اینکه در استان کهگیلویه و بویراحمد هیچ کم نداریم، اضافه کرد: تنها دستگاه‌های مختلف باید هم‌افزا شوند و کمک کنند که زیست بوم فناوری پای کار بیاید.

رئیس پارک علم و فناوری استان هم در این مراسم گفت: رویداد سدرا در این استان با همکاری بسیج علمی، پژوهشی و فناوری و همینطور پارک علم و فناوری استان برگزار شد که هدف آن شناسایی هسته‌های فناور و صاحبان ایده در استان بود.

سید نصرالله افتخاری افزود: سازمان بسیج علمی کشور و همینطور پارک علم و فناوری از ایده‌های مطرح شده در رویداد سدرا حمایت خواهند کرد تا محصولات آنها به تجاری‌سازی برسد و این ایده پردازان به کارآفرینان این مرز و بوم تبدیل شوند.

رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: بسیاری از ایده‌هایی که در رویداد سدرا ثبت شدند، مخاطب پارک علم و فناوری نبودند همینطور بسیاری از شرکت کنندگان نیز هسته‌های نوپایی هستند که به‌تازگی کار خود را شروع کرده‌اند که این موضوع از جهتی امیدوار کننده است و از جهتی هم ما را به مسئولیت وا می‌دارد، چون وظیفه ماست که در راستای حمایت از این جوانان گام برداریم.





افتخاری خطاب به ایده پردازان حاضر در جمع تصریح کرد: اگر ایده‌ای به مرحله نهایی نرسید، به این معنی نیست که ایده مناسبی نبوده است بلکه باید بدانید مسیر نوآوری مسیری پرتلاطم است و اگر ایده پردازی احساس می‌کند که طرح او از قدرت بیشتری برخوردار است، در ابتدا نباید نا امید باشد و در مرحله دوم، می‌تواند به پارک علم و فناوری مراجعه کند تا طرحی که دارد مورد پیگیری قرار بگیرد.

همچنین راهبر کشوری طرح امام صادق(ع) نیز در این مراسم گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۴۸ ایده در رویداد سدرا ثبت شد که از این تعداد ۲۴۸ ایده در حوزه فناوری‌های سخت و مهندسی بود که ۱۶۴ مورد از آنها با کمک منتور‌های متخصص روی بوم‌های کسب و کار پیاده شد و از بین ایده‌های پیاده شده نیز ۳۰ تیم حائز شرایط حمایت‌های بلاعوض و تسهیلات مالی شناخته شدند.

محمدرضا رحمانی افزود: حدود ۲۰۰ ایده نیز در حوزه فناوری‌های نرم شناسایی شد که ۴۳ مورد از آنها توانستند با کمک منتور‌های تخصصی طرح‌شان را روی بوم مدل کسب و کار تکمیل کنند و در نهایت ۱۹ مورد از آنها برگزیده شده و مشمول حمایت‌های سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری خواهند شد.

رحمانی اظهار کرد: قطعاً ایده‌های بسیار زیادی در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که ایده پردازان فارغ از رویداد سدرا می‌تواند در قالب طرح‌های امام صادق و طرح باقرالعلوم به راهبر‌های استانی این طرح‌ها مراجعه کنند.

راهبر کشوری طرح امام صادق خاطرنشان کرد: در حوزه صنایع خلاق، انیمیشن و بازی‌سازی تیم‌های اعجوبه‌ای را در استان کهگیلویه و بویراحمد دیدیم و می‌دانیم که شرکت‌ها و دستگاه‌های این استان برای انیمیشن به تیم‌های خارج از استان هیچ احتیاجی ندارند.

رحمانی تصریح کرد: هر کدام از حمایت‌ها در چهار سطح پیش رشدی، رشدی، پیشرفته و بالغ انجام می‌گیرد. حمایت‌هایی که در این رویداد انجام شده فقط در حوزه پیش رشدی هستند و اگر تیم‌ها به شکل خوبی کارشان را انجام دهند، حمایت‌های مالی قابلیت چهار برابر شدن را نیز دارد.

وی ادامه داد: در رویداد سدرا استان کهگیلویه و بویراحمد برای طرح‌های حوزه فناوری سخت و مهندسی در مجموع یک میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان حمایت مالی مصوب شده است و پنج تیم هم به صندوق پیشگامان بسیج معرفی می‌شوند.

راهبر کشوری طرح امام صادق عنوان کرد: در حوزه صنایع خلاق نیز مجموع حمایت‌های مصوب شده در رویداد سدرا برای ایده‌های استان کهگیلویه و بویراحمد چهار میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان بوده که یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان به‌صورت بلاعوض در قالب طرح امام صادق بوده و سه میلیارد تومان هم در قالب صندوق پیشگامان بسیج است.